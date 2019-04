Wolverhampton compra al delantero Raúl Jiménez por 39 mdd

Reuters.- El Wolverhampton Wanderers informó el jueves que ejerció la opción de compra del delantero mexicano Raúl Jiménez, quien firmó un contrato por cuatro temporadas con el club de la Liga Premier inglesa.

El Wolverhampton no reveló el valor de la transferencia del jugador cuyo pase pertenecía al Benfica, pero medios británicos informaron que alcanzó las 30 millones de libras (39 millones de dólares), una cifra récord para el club que superó los 18 millones de libras pagadas por el extremo Adama Traore el año pasado.

“Es un gran honor para mí integrar el equipo en el largo plazo”, dijo Jiménez al sitio web del club. “Estoy muy feliz por este acuerdo, ya que siento que me conviene estar en los ‘Wolves'”.

“Quiero hacer historia en el club (…) Quiero que el club vuelva a ocupar los primeros lugares en la Premier League, creo que todos queremos eso y tenemos esa ambición”, añadió.

El delantero de 27 años ha marcado 15 goles en 37 partidos desde que se unió al Wolverhampton a préstamo desde el Benfica por toda la temporada en junio de 2018.

