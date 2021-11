Olimpia Coral pide a diputados legalizar el aborto

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Olimpia Coral Melo, quien impulsó una ley para sancionar a quienes difundan imágenes privadas sin autorización, abogó en la Cámara de Diputados por la despenalización del aborto en todo el país.

“Tener conciencia es dejar tu creencia a un lado y hablar por los derechos, es cuestionar el poder de la propiedad privada sobre el cuerpo de las mujeres. Mi pañuelo verde no te obliga a abortar, tu pañuelo celeste si me obliga a parir. El mío es una opción, el tuyo es una tortura. (…) Queremos la despenalización del aborto para que las mujeres no mueran, queremos la despenalización del aborto para que no vayan presas por abortar”, dijo.

Al participar en la sesión solemne de hoy en la Cámara de Diputados, la activista también pidió educación sexual integral y generar una política de anticonceptivos que no “jodan” la salud.

Además, señaló que las mujeres han hecho de todo por la despenalización del aborto: “les han rogado tanto a los Congresos que hasta recordar cada cosa que han hecho para llamar su atención duele”.

Desde el Pleno del recinto legislativo, Olimpia Coral reclamó a los diputados no entender lo que implica no despenalizar el aborto, pues dijo que las mujeres que mueren al interrumpir su embarazo son las mujeres pobres: “las demás viven porque pagan, aun en la clandestinidad, por un aborto con mejores condiciones; mueren las indígenas, las ancianas, las precarizadas”.

Además, pidió a legisladores no usar la causa feminista como botín político.

“No somos histéricas, somos históricas (…) Luchemos hasta que ya no sea necesario hacerlo”, expresó.

A su vez, Nadine Flora Gasman Silverman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dijo que se trabaja en una agenda con acciones para prevenir las violencias contra las mujeres desde una perspectiva de justicia social y derechos humanos, que es la marca la denominada Cuarta Transformación.

