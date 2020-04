Oprah Winfrey dona 10 mdd para enfrentar coronavirus

Reuters.- Oprah Winfrey donó 10 millones de dólares para el alivio de las consecuencias del coronavirus y parte de los fondos serán destinados a una nueva empresa para ayudar a llevar alimentos a los estadounidenses vulnerables durante la epidemia de coronavirus.

Winfrey, una de las mujeres más ricas e influyentes de Estados Unidos, hizo el anuncio en sus plataformas de redes sociales el jueves.

“Estoy donando 10 millones de dólares en total para ayudar a los estadounidenses durante esta pandemia en ciudades alrededor del país y en áreas donde crecí”, dijo Winfrey, de 66 años, quien nació en la pobreza en Misisipi y creció en Milwaukee y Tennessee.

Parte del dinero se destinará a una nueva iniciativa llamada Food Fund de Estados Unidos, lanzada en conjunto con Apple, la Fundación Ford, Laurene Powell Jobs y el actor Leonardo DiCaprio.

Esto ayudará a alimentar a los más afectados por la epidemia de coronavirus en Estados Unidos, incluidos los niños que dependen de los programas de almuerzos escolares, las familias de bajos ingresos, los ancianos y las personas que enfrentan interrupciones en el trabajo.

I am donating $10 million overall to help Americans during this pandemic in cities across the country and in areas where I grew up. For more on this Fund and how everyone can be of service, watch this free AppleTV+ conversation here: https://t.co/n7L6drnpcV

— Oprah Winfrey (@Oprah) April 2, 2020