El concurso de la Fundación World Press Photo consta de varias categorías, por lo que, en total, están nominados 45 fotógrafos de 28 países, incluidos Argentina, Brasil, Perú, España y Estados Unidos. En estas 6 imágenes podrían estar los ganadores a foto del año.

La ceremonia para anunciar el nombre de los ganadores será el próximo 15 de abril y se celebrará de forma digital por segundo año consecutivo debido a las restricciones de la pandemia, que impiden la celebración de la habitual recepción y entrega del galardón con los nominados en Ámsterdam.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

“En un año sin precedentes marcado por la pandemia de Covid-19 y las protestas por la justicia social en todo el mundo, los nominados comparten una diversidad de interpretaciones y perspectivas sobre estos y otros temas urgentes como la crisis climática, los derechos de las personas transexuales y los conflictos territoriales”, añade la fundación en un comunicado.

Este año 4,315 fotógrafos de 130 países presentaron 74,470 imágenes al concurso, lo que supone un aumento de opciones con respecto al año pasado.

Te presentamos las 6 fotografías nominadas a la categoría principal:

Título: Debate en memoria de la emancipación

Lincoln© Evelyn Hockstein, Estados Unidos.

Anais (26) aboga por la eliminación del Monumento a la Emancipación con un hombre (a la derecha) que desea conservarlo, en Lincoln Park, Washington DC, EE. UU., El 25 de junio. Foto © Evelyn Hockstein, Estados Unidos.

Historia:

El Monumento a la Emancipación muestra a Lincoln sosteniendo la Proclamación de la Emancipación en una mano, con la otra sobre la cabeza de un hombre negro con taparrabos, arrodillado a sus pies. Los críticos argumentan que la estatua es paternalista, degradante en su descripción de los estadounidenses negros, y que no hace justicia al papel que jugaron los negros en su propia liberación. Quienes están en contra de la remoción dicen que es una descripción positiva de las personas liberadas de los grilletes de la esclavitud, y que la remoción de esos monumentos puede equivaler a borrar la historia. El impulso para quitar la estatua se produjo en medio de una ola de llamados para derribar los monumentos de los generales confederados en todo el país, una medida muy bien recibida por los activistas del movimiento Black Lives Matter (BLM), que ven a los monumentos confederados y otros como recordatorios de una historia opresiva. Piden una explicación más honesta de la historia de Estados Unidos. Los funcionarios habían erigido barreras alrededor del Monumento a la Emancipación antes de las manifestaciones. Los residentes colocaron notas en la valla expresando sus opiniones, y el 25 de junio alrededor de 100 personas se reunieron en el monumento discutiendo sobre lo que significaba. En febrero de 2021, la congresista Eleanor Holmes Norton volvió a presentar un proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos para retirar la estatua y llevarla a un museo.

Título: Salir de casa en Nagorno-Karabaj

© Valery Melnikov, Rusia, Sputnik

Azat Gevorkyan y su esposa Anaik aparecen en la foto antes de salir de su casa en Lachin, el 28 de noviembre. Muchos armenios abandonaron áreas que volverían al control de Azerbaiyán después de la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. El distrito de Lachin fue el último distrito (de los tres) abandonado por Armenia el 29 de noviembre. Foto: © Valery Melnikov, Rusia, Sputnik

Historia:

El conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por la disputada región de Nagorno-Karabaj se reanudó en septiembre, después de una tregua de 30 años. Cuando la Unión Soviética se estaba desmoronando a fines de la década de 1980, los armenios étnicos en Nagorno-Karabaj, parte de Azerbaiyán, aprovecharon el vacío de poder y votaron para unirse a Armenia. Los combates se intensificaron después de que la Unión Soviética finalmente se disolvió en 1991 y continuaron hasta un alto el fuego en 1994. Más de 20.000 personas murieron y un millón de personas tuvieron que abandonar sus hogares. Los armenios victoriosos declararon un estado independiente, lo que llevó al exilio a unos 800.000 azerbaiyanos. En los 30 años transcurridos, poco se ha hecho para resolver el estatus de Nagorno-Karabaj y ha habido enfrentamientos militares periódicos entre las dos partes. Un enfrentamiento fronterizo en julio de 2020 provocó protestas masivas en la capital de Azerbaiyán, Bakú, con miles de manifestantes pidiendo que el país entrara en guerra con Armenia. La reanudación de las hostilidades, que cada parte culpa a la otra por haber comenzado, comenzó el 27 de septiembre en lo que se conoció como la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. El conflicto continuó hasta el 9 de noviembre, los peores combates que se habían visto en la zona desde los años noventa. En un acuerdo negociado por Rusia, Azerbaiyán recuperó la posesión del territorio perdido en la década de 1990, pero la capital regional, Stepanakert, quedó bajo control armenio. Aunque la lucha ha terminado, la reconciliación resultará difícil tanto para los armenios que sienten que han perdido su patria como para los azerbaiyanos que regresan a una región devastada por la guerra.

Título: El primer abrazo

© Mads Nissen, Dinamarca, Politiken / Panos Pictures

Rosa Luzia Lunardi (85) es abrazada por la enfermera Adriana Silva da Costa Souza, en la residencia Viva Bem, São Paulo, Brasil, el 5 de agosto. Foto: © Mads Nissen, Dinamarca, Politiken / Panos Pictures

Historia:

Este fue el primer abrazo que recibió Rosa en cinco meses. En marzo, los hogares de ancianos en todo el país habían cerrado sus puertas a todos los visitantes como resultado de la pandemia de COVID-19, lo que impidió que millones de brasileños visitaran a sus familiares ancianos. Se ordenó a los cuidadores que mantuvieran el contacto físico con los vulnerables al mínimo absoluto. En Viva Bem, un simple invento, “The Hug Curtain”, permitió a las personas abrazarse una vez más. El nuevo coronavirus apareció por primera vez en Wuhan, China, a fines de 2019, y en enero de 2020 había comenzado a extenderse por todo el mundo. El 11 de marzo, el La Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como una pandemia. La enfermedad, transmitida principalmente por contacto cercano, gotitas respiratorias y aerosoles, podría ser fatal, y las personas mayores de 70 años fueron uno de los grupos considerados más vulnerables a la enfermedad. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, desestimó las afirmaciones sobre la gravedad de la pandemia y el peligro que representa el virus, socavó las medidas de cuarentena adoptadas a nivel estatal y alentó a los brasileños a seguir trabajando para mantener a flote la economía. Brasil terminó 2020 con uno de los peores registros a nivel mundial en el tratamiento del virus, con unos 7,7 millones de casos reportados y 195.000 muertes.

Título: La transición: Ignat

© Oleg Ponomarev, Rusia

Ignat, un hombre transgénero, se sienta con su novia María en San Petersburgo, Rusia, el 23 de abril de 2020. Foto: © Oleg Ponomarev, Rusia

Historia:

Ignat fue acosado durante sus años escolares y el psicólogo de la escuela lo enfrentó luego de los rumores de que hablaba de sí mismo usando el género masculino. Ignat se sinceró con el psicólogo sobre su identidad de género, el primer extraño al que le había contado todo, pero pidió mantenerlo en secreto. Toda la escuela se enteró y los insultos y humillaciones se hicieron permanentes. Muchas personas LGBTQ + en Rusia mantienen un perfil bajo debido a la estigmatización contra la sexualidad no tradicional. Una enmienda a la constitución rusa, hecha en julio de 2020, estipula que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, sin otras opciones posibles. Aunque se intentó hacer una enmienda adicional que impidiera que las personas transgénero cambiaran su estado en los documentos legales, no se aprobó. Las personas transgénero pueden casarse, pero el camino es difícil. Las personas transgénero también enfrentan desafíos muy específicos a la hora de acceder a sus derechos económicos, sociales y culturales, ya que su género no está reconocido legalmente. Esto da como resultado que las personas transgénero no tengan acceso a los servicios de atención médica relacionados con la transición o al apoyo oficial contra la discriminación.

Sigue la información sobre el mundo en nuestra sección internacional

Título: Lucha contra la invasión de langostas en África oriental

© Luis Tato, España, para The Washington Post

Henry Lenayasa, jefe del asentamiento de Archers Post, en el condado de Samburu, Kenia, intenta ahuyentar a un enjambre masivo de langostas que asola la zona de pastoreo, el 24 de abril. Los enjambres de langostas devastaron grandes áreas de tierra, justo cuando el brote de coronavirus había comenzado a perturbar los medios de vida. Foto: © Luis Tato, España, para The Washington Post

Historia:

A principios de 2020, Kenia experimentó su peor infestación de langostas del desierto en 70 años. Enjambres de langostas de la Península Arábiga habían migrado a Etiopía y Somalia en el verano de 2019. La reproducción exitosa continua, junto con las fuertes lluvias otoñales y un raro ciclón tardío en diciembre de 2019, desencadenó otro espasmo reproductivo. Las langostas se multiplicaron e invadieron nuevas áreas en busca de alimento, llegando a Kenia y extendiéndose por otros países del este de África. Las langostas del desierto, Schistocerca gregaria, son potencialmente las más destructivas de las plagas de langostas, ya que los enjambres pueden volar rápidamente a grandes distancias, viajando hasta 150 kilómetros por día. Un solo enjambre puede contener entre 40 y 80 millones de langostas por kilómetro cuadrado. Cada langosta puede comer su peso en plantas cada día: un enjambre del tamaño de París podría comer la misma cantidad de comida en un día que la mitad de la población de Francia. Las langostas producen de dos a cinco generaciones al año, dependiendo de las condiciones ambientales. En períodos de sequía, se amontonan en los parches restantes de tierra. El clima húmedo prolongado, que produce suelo húmedo para la puesta de huevos y abundante alimento, fomenta la reproducción y la producción de grandes enjambres que viajan en busca de alimento, devastando tierras de cultivo. Incluso antes de este brote, casi 20 millones de personas enfrentaban altos niveles de inseguridad alimentaria en toda la región de África Oriental, desafiados por sequías e inundaciones periódicas. Las restricciones de COVID-19 en la región ralentizaron los esfuerzos para combatir la infestación debido a que se interrumpieron las cadenas de suministro de pesticidas.

Título: Hombre herido tras la explosión del puerto de Beirut

© Lorenzo Tugnoli, Italia, Contrasto para The Washington Post

Un hombre herido se encuentra cerca del lugar de una explosión masiva en el puerto de Beirut, Líbano, mientras los bomberos trabajan para apagar los incendios que envolvieron los almacenes después de la explosión, el 4 de agosto. Foto: © Lorenzo Tugnoli, Italia, Contrasto para The Washington Post

Historia:

Alrededor de las 6 de la tarde del 4 de agosto, una explosión masiva, causada por más de 2.750 toneladas de nitrato de amonio de alta densidad, sacudió la capital del Líbano, Beirut. El compuesto explosivo estaba almacenado en un depósito en el puerto. Unas 100.000 personas vivían a menos de un kilómetro del almacén. La explosión, que midió 3,3 en la escala de Richter, dañó o destruyó alrededor de 6.000 edificios, mató al menos a 190 personas, hirió a otras 6.000 y desplazó hasta 300.000. El nitrato de amonio provenía de un barco que había sido incautado en 2012 por no pagar las tarifas de atraque y otros cargos, y aparentemente abandonado por su propietario. Los funcionarios de aduanas escribieron a los tribunales libaneses al menos seis veces entre 2014 y 2017, preguntando cómo deshacerse del explosivo. Mientras tanto, se almacenó en el almacén en un clima inadecuado. No está claro qué detonó la explosión, pero la contaminación por otras sustancias, ya sea durante el transporte o el almacenamiento, parece ser la causa más probable. Muchos ciudadanos vieron el incidente como un síntoma de los problemas actuales que enfrenta el país, a saber, fallas gubernamentales, mal manejo y corrupción. En los días posteriores a la explosión, decenas de miles de manifestantes llenaron las calles del centro de Beirut, algunos chocando con las fuerzas de seguridad y ocupando edificios gubernamentales, en protesta contra un sistema político que consideraban poco dispuesto a solucionar los problemas del país.