Xavier Nava culpa al PAN, PRI y PVEM del retiro de su candidatura a alcaldía de SLP

El aspirante de Morena a la reelección para la alcaldía de San Luis Potosí, Xavier Nava, señaló el PAN, PRI y el PVEM están detrás de la cancelación de su candidatura.

“La resolución (del Tribunal Electoral del estado) no es un acto de racionalidad jurídica, (sino) un acto político calculado y doloso. Dirigido por el pacto de corrupción que quiere gobernar San Luis Potosí y no se lo vamos a permitir. No hay un solo argumento en esa sentencia que tenga asidero en la Constitución. Ese pacto tiene muchos rostros y colores (…) Ese pacto incluye a los delincuentes del PVEM y a la simulación del PAN y el PRI”, dijo.

De acuerdo con el proyecto aprobado por el órgano electoral, Nava sólo puede buscar la reelección por el mismo partido con el que ganó hace tres años; es decir, por el PAN.

El Tribunal también ordenó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana notificar en 24 horas a Morena para que en las próximas 72 horas elija a un nuevo contendiente.

Lee: Morena ‘captura’ a panistas inconformes por no obtener candidaturas

En un mitin realizado hoy en San Luis Potosí, Nava comentó que impugnará la decisión del Tribunal ante la Sala Regional Monterrey para anular la revocación y pueda contender.

El día de mañana nos vemos, todas y todos para marchar y organizarnos. No conocen a San Luis Potosí y su gente, que del agravio nació la democracia.



¡Te esperamos! pic.twitter.com/r8K92jZPhK — Xavier Nava (@navaslp) April 16, 2021

Además, convocó a los ciudadanos a realizar una movilización este sábado a las 17:30 horas para “caminar e informar” a la gente sobre lo que sucede entorno a su caso e iniciar el movimiento de “resistencia civil pacífica”.

No te pierdas: Candidato de Va Por México en SLP descarta subordinación ante AMLO

En 2018, el PAN postuló a Xavier Nava como alcalde de San Luis Potosí, y ganó, pero nunca se registró como militante de este partido. Tres años después, buscó la candidatura al gobierno del estado por la alianza del PRD-PAN-PRI, pero el blanquiazul eligió a Octavio Pedroza. Por ello, Nava decidió buscar la reelección como alcalde con Morena.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado