Xóchitl Gálvez asegura que ya tiene 190 mil firmas; prefiere debatir con Marcelo Ebrard

Mientras Xóchitl Gálvez aseguró que ya rebasó el número de firmas que le solicita el Frente Amplio por México -conformado por el PAN, PRI y PRD- para pasar a la tercera fase del proceso a la candidatura presidencial por la oposición, el resto de los aspirantes se quedaron callados.

En conferencia, la senadora por el PAN señaló que hasta la fecha lleva 190 mil firmas, cuando sólo eran necesarias 150 mil. Sin embargo, pidió a los ciudadanos seguir apoyándola.

En tanto, el resto de sus compañeros no han dicho algo o han negado tener estos datos, aunque el Comité Organizador de esta alianza aseguró que cada semana les dan los informes sobre los apoyos que han reunido.

Desde Puebla, Xóchitl Gálvez señaló que las “corcholatas” de Morena son “bien aburridas y no hallan cómo treparse a mi campaña. Yo prácticamente no habló de ellos”. Por ello, comentó que los aspirantes del oficialismo piden debatir con ella.

También respondió a los señalamientos que ha recibido desde Palacio Nacional de que ella representa al expresidente Fox, a lo que dijo “no hay un cabrón hombre detrás de mí” y explicó que si estuvo en el gabinete del panista fue por ser una mujer exitosa.

“Le tengo agradecimiento al expresidente, pero lo que diga Fox no es lo que digo yo. No necesito estar de la manita de un hombre para que me lleve a un lugar. Soy una mujer autónoma”, sostuvo la legisladora y pidió que la dejen de ligar al expresidente.

Al ser cuestionada sobre con quién prefiere debatir rumbo a la presidencia del país, respondió que con el excanciller Marcelo Ebrard.

“La verdad es mas divertido Ebard, me la pasaría mejor con él, es simpático, es un hombre preparado. La doctora (Claudia Sheinbaum) habría que aflojarla tantito para que no sea seria. Adán Augusto me parece enojón; ojalá no sea él. Con (Ricardo) Monreal, lo veo lejos, pero me llevo bien con él”, declaró.

Los 13 aspirantes del Frente Amplio por México seleccionados deben reunir cada uno 150 mil firmas para el 8 de agosto por medio una plataforma web, la cual ha tenido constantes fallas técnicas. El 10 de agosto se realizará el primer debate en el que participarán aquellos que hayan cumplido con las firmas necesaria, por lo que del 11 al 16 de agosto levantarán una encuesta.

