Xóchitl Gálvez buscará que se juzgue a AMLO por ‘traición a la patria’

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez informó este jueves que la próxima semana presentará una reforma en el Congreso para que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pueda ser juzgado como traidor a la patria por entrometerse en la elección del 2 de junio.

El anuncio de la senadora del PAN se da luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encontró que AMLO incurrió en varias faltas legales, entre ellas violencia política de género, durante el más grande proceso electoral en el país y no recibió ninguna sanción.

“Hoy no pasa nada, no está tipificado como un delito, hoy al presidente no se le puede hacer absolutamente nada, es mentira que el fuero se quitó, el único delito por el que se puede juzgar al presidente es por traición a la patria”, aseguró tras una reunión con el presidente del PAN, Marko Cortés.

La senadora adelantó que el grupo parlamentario de su partido en el Congreso respaldará su iniciativa y esperó que otros partidos de oposición pudieran sumarse a su propuesta de reforma contra delitos electorales cometidos por el presidente.

“La semana que viene presento la iniciativa, en la que me va a acompañar el PAN y espero que también otros partidos de oposición sobre el tema de traición a la patria, para que el presidente sí pueda ser considerado traidor a la patria por meterse a la elección de manera como se metió (AMLO)”, comentó.

Antes, Xóchitl Gálvez cuestionó que el Tribunal Electoral “no pudiera hacer más”, tras encontrar que AMLO incurrió en violencia política de género y el uso indebido de recursos públicos, al tiempo de violar principios de imparcialidad, inequidad y neutralidad en el más reciente proceso electoral.

“El Tribunal Electoral determinó que el presidente López Obrador ejerció violencia política de género en mi contra. Celebro la decisión, pero lamento la ineficiencia y tardanza de las autoridades de no haber resuelto el asunto previo a la jornada electoral”, criticó en la red social X el pasado 14 de junio.

Esta iniciativa podrá ser presentada por Xóchitl Gálvez a partir de la próxima sesión de la Comisión Permanente del Congreso, que se llevará a cabo el próximo 26 de junio a partir de las 11:00 horas.

Por otra parte, tras la reunión con el líder del PAN, Xóchitl Gálvez comentó que realizaron un balance de los resultados que obtuvieron el pasado 2 de junio.

Dijo que pudieron “haber hecho cosas mejor”, donde encontraron “áreas de oportunidad”, además de que fue “una plática sincera, franca, con la que podemos, de aquí para adelante, construir mucho mejor una oposición que esté a la altura que se va a requerir”.

“Fue un buen corte de caja, ver lo que yo vi en campo, lo que yo viví, donde me daba cuenta de ciertos conflictos, donde hay dirigentes que los conozco desde hace 20 años y siento que se tienen que renovar (las dirigencias)”, sostuvo.

Por último, confirmó que se mantendrá como senadora por los dos meses y 10 días que le restan a su periodo para el que fue electa en 2018, y recordó que comenzará un recorrido por todo el país para agradecer a quienes se sumaron a su movimiento previo a los comicios.

Con información de EFE

