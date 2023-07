Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial que impondrá Claudio X. González: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tras una serie de consultas hechas a empresarios y otros actores políticos, Claudio X. González logró imponer a la panista Xóchitl Gálvez para que represente a la Alianza Va por México, que integra el PAN, PRI y PRD, en las elecciones presidenciales de 2024.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que ya existe un pacto, incluso con medios de comunicación, para imponer al figura de Gálvez resaltando sus orígenes indígenas y que está a favor de los pobres.

“Antes, cuando imperaba el ‘dedazo’, pues era el presidente en turno el que imponía a su sucesor, pero estamos hablando del presidente, de una institución. Ahora ni siquiera es un dirigente político o dirigente de un partido político como es un gerente Claudio X. González hijo el que decide. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl, hace como 15 días o un mes me enteré, mis ‘gargantas profundas’.

“¿Por qué deciden a favor de la señora Xóchitl? Ellos suponen que sí nació en un pueblo van a tener el apoyo del pueblo y además es en realidad parte de ellos, no del pueblo. Si no ella forma parte los conservadores, desde luego no es de los de arriba, pero sí forma parte del mismo agrupamiento”, sostuvo.

El jefe del Ejecutivo federal ha arremetido contra Gálvez al considerar que su pensamiento es de la clase oligarca del país, además de ser aprendiz del expresidente Vicente Fox.

Lee: Xóchitl Gálvez es oligarca y aprendiz de Fox: AMLO

Al señalar que los programas sociales, como la pensión a adultos mayores, han sido uno de los mayores aciertos de su carrera política, el mandatario federal acusó que este tipo de ayudas no las querían las clases dominantes como las que representa Fox Quesada y que ahora impulsa a Gálvez a la Presidencia.

Hace unas semanas, los órganos internos del PAN, PRI y PRD aprobaron el método que seguirán para elegir a su candidato presidencial de 2024. Al estilo Morena, elegirán a su candidato presidencial antes de las fechas que marca el Instituto Nacional Electoral (INE), pero bajo el nombre de representante de la Construcción del Frente Amplio Opositor.

En la primera fase los aspirantes se registrarán ante una Comisión Nacional Organizadora y deberán reunir 150 mil firmas mediante sistema eléctrico, las cuales serán revisadas. Este punto ha sido uno de los más criticados por los interesados en asumir la candidatura por lo complicado que sería reunir a los ciudadanos, sin estructura política, tal cantidad de apoyos.

El método estará conformado por tres fases que se realizarán del 26 de junio al 3 de septiembre con el fin de que en este último mes ya tengan a su “representante”. Todo este proceso será solventado con los recursos obtenidos para las prerrogativas ordinarias de los tres partidos.

Ayer, el exgobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y el empresario Gustavo de Hoyos, anunciaron que también abandonan la competencia por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México debido a que no están de acuerdo con el proceso de selección.

A ellos los antecedió las senadoras Claudia Ruiz Massieu y Lilly Téllez que se salieron de este proceso por las mismas razones.

