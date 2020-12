Ya inició segunda etapa de la 4T: López Obrador

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que ya inició la segunda etapa de la Cuarta Transformación, en la cual buscaran dar continuidad y terminar las obras que comenzaron.

Durante su visita a la Presa Picachos, ubicada en Sinaloa, el mandatario señaló que no quieren heredar obras en proceso a los futuros gobiernos, por lo que concluirán las que iniciaron.

“Viene la segunda etapa, lo que hablo del mediano plazo, pues es darle continuidad a lo que ya iniciamos y terminar obras, que se puedan concluir en los siguientes dos años o a finales del 2024”, aseguró.

En este sentido, indicó que a su gobierno les tocó recibir muchas obras no terminadas, desde hospitales, escuelas, caminos, presas, trenes, entre otras.

“No queremos eso, heredar obras en proceso a los futuros gobiernos; vamos a terminar todo lo que comencemos, todo lo que estemos realizando”, reiteró.

Asimismo, López Obrador consideró que ya se demostró que la fórmula de la administración que encabeza funciona y es posible llevar a cabo el desarrollo de México con una nueva política.

“Ya ha quedado de manifiesto que, si no hay corrupción y si no hay lujos en el gobierno, si no hay derroche, si no hay extravagancias, el presupuesto rinde y alcanza para atender las necesidades del pueblo”.

