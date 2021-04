Ya toca que en Cuajimalpa gobierne una mujer: Susi Cueto, aspirante del PES

Desde el año 2000, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas en la Ciudad de México, Cuajimalpa ha sido gobernada solamente por hombres. Por ello, la candidata del Partido Encuentro Solidario (PES) a esa alcaldía, Susana González Cueto Martínez afirma que es momento de que la demarcación sea encabezada por una mujer.

En entrevista con Forbes México la aspirante confía en que Cuajimalpa dé la sorpresa y el próximo 6 de junio sea electa la primera mujer al frente de la demarcación. Sin embargo, el escenario no es sencillo, pues el candidato de la alianza PAN, PRI y PRD, el priista Adrián Rubalcava, lidera las encuestas y va por su tercer mandato.

“Yo creo que ya es el momento de que gobierne una mujer, ya nos toca a las mujeres así que pues ojalá que se me dé la oportunidad y lo pueda lograr porque estoy segura que haré las cosas bien, por la derecha, con honestidad y transparencia”, dice la aspirantes del PES, a quien su gente más cercana llama Susi.

Activista y líder de la asociación civil Mujeres Solidarias, Susana González Cueto Martínez confiesa que incursionó en la política para incidir de manera directa en la toma de decisiones. “Me di cuenta que para lograr lo que yo quiero lograr, que es erradicar la violencia y poder ayudar a mi país y a mi comunidad, es la manera más eficaz de hacerlo, a través de la política, ya no depender de un tercero, sino poder tomar las decisiones.

En caso de ganar la contienda electoral el próximo 6 de junio, la candidata del PES asegura que se rodeará de perfiles especializados para que su gobierna tome decisiones técnicas y no políticas. Quiero “siempre rodearme de personas expertas en la materia, para poder tener el cambio que quiero hacer”, subraya.

Algunas de esas primeras decisiones, cuenta, sería implementar sistemas de captación de agua de lluvia, crear un refugio para mujeres y un centro de bienestar para la comunidad.

“Queremos tener el primer refugio para mujeres víctimas de la violencia en Cuajimalpa, que es algo sumamente necesario. Otra de las cosas que voy a hacer es tener un centro de bienestar integral, donde vamos a tener grupos de apoyo, talleres de medio ambiente, clases de yoga, ayuda psicológica”, comparte Susi a Forbes México.

En las tres semanas que llevan las campañas electorales, la aspirante del PES confiesa que la palabra que ha aprendido es paciencia y apunta: “he recibido demasiados regalos para mi crecimiento personal y bendito sea Dios no me he enfrentado con ningún tema de agresión”.

Por ello, reafirma que su campaña irá hasta el final, sin declinar por ningún otro proyecto, y sin incurrir en acusaciones o guerra sucia con otros aspirantes. “Al final del día yo no estoy aquí para pelear, ese no es mi papel, mi papel es proponer. Mi campaña es una campaña de solidaridad”.

