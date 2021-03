Yo estoy hasta 2024 y me jubilo, pero hay relevo de este lado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en Morena tiene “relevo” para contender en las elecciones presidenciales de 2024.

Durante la conferencia matutina, el mandatario federal señaló que hay una “abanico” de propuestas entre hombres y mujeres mayores de 50 años.

“Estoy muy contento porque hay relevo, porque es de la generación que sigue. Tengo 67 años, de 50 para arriba hay mujeres y hombres. Se van a enojar los adversarios, pero la verdad sí hay relevo de este lado. Ellos tienen problema nosotros no, es un abanico”, dijo al tabasqueño.

Además, señaló que cuando se termine su administración se retirará de la política y se irá a su quinta en Palenque, Chiapas, llamada La Chingada, en donde aseguró que no recibirá a nadie relacionado con la política.

“Si el pueblo lo decide y el creador lo permite, yo estoy hasta 2024 y me jubilo; ahí sí (me voy) a Palenque, pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar. Estoy haciendo un trabajo, me estoy preparando psicológicamente. Tomé la decisión que para alejarme voy a escribir, tengo un libro que quiero hacer sobre el pensamiento conservador en México”.

Se ha señalado que entre los contendientes para la candidatura presidencial de Morena está el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el coordinador de Morena en el Sanando, Ricardo Monreal. Todos ellos tienen más de 50 años.

