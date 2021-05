Yo no doy instrucciones sobre caso Cabeza de Vaca: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no está dando ninguna instrucción sobre las indagatorias que se siguen contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que no es vengativo, sin embargo, por su investidura no puede encubrir a nadie.

“Es una cuestión que esta tratando la Fiscalía de la República que es independiente, autónoma. Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores”, lanzó el jefe del Ejecutivo.

“No puedo como titular del Poder Ejecutivo, no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera”.

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que giró una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca por lavado de dinero y defraudación pese a que no hay claridad jurídica sobre el fuero que posee el mandatario estatal.

En un comunicado, García Cabeza de Vaca afirmó que su caso se trata de una persecución política que se gestó desde Palacio Nacional y negó que fuera a dimitir a su cargo.

El presidente de la República hizo público el oficio que dirigió el Departamento de Justicia de Estados Unidos dirigida a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para pedir información sobre García Cabeza de Vaca.

La petición se basa en una indagatoria que realiza el FBI contra diversos personajes y empresas en México dedicadas al lavado de dinero a nivel internacional.

El tabasqueño afirmó que México está cooperando con las autoridades internacionales que realicen pesquisas y se garantice que no haya impunidad.

“No queremos ser el hazmerreír de nadie y no hay impunidad”, dijo López Obrador.

