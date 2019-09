You’re The One That I Want

Para leer escuchando: You Are The One That I Want

Arrancamos el fin de semana con un producto que emociona a adultos mayores, adultos, Gen X, Millennials y a uno que otro despistado: El Vocho eléctrico. Un gran plan empezar con el vehículo con el mejor mensaje de accesibilidad financiera para muchos, y ahora con un motor cero emisiones que ya no suena a carrito de golf aburrido, sino a innovación gracias a una empresa que se dedica exclusivamente a hacer vehículos eléctricos divertidos: Tesla. Por supuesto que muchos se emocionaron al leer sobre esta innovación, lo que no me quedó tan claro fue el nivel de seguridad que incluirá.

Desde hace años ha habido personas modificando vehículos de combustión con motores eléctricos, pero recordemos que el peso y ubicación de las baterías pueden afectar de manera importante la estructura de seguridad de un vehículo. La hermosura del vocho está en su forma y seguridad, para los años 50-60, sin duda; pero se han hecho grandes avances en las últimas décadas. Otra cosa que hacía muy bien el vocho y que siendo eléctrico puede mejorar aún más, es el espacio en la cabina.

Seguido de la emoción (“hype”) del vocho eléctrico la empresa que estrena logo minimalista y simple: VW, ha decidido presentar el ID.3 lo que sería el hijo Gen Z del VW Golf. Este vehículo con precio base de 30 mil Euros (alrededor de 650 mil pesos) cuenta con una batería de 45kWh que tiene un rango máximo de 330 kilómetros de rango. La empresa que sigue atajando las demandas de gobiernos por su inversión en un software que engañaría a los verificentros de EEUU o Europa, no quiso dar más detalles de las versiones con más rango del ID.3. Lo que sabemos es que podrán ofrecer un rango máximo de 420 km (58 kWh) y 550 km (77kWh) por carga completa.

¿Qué podemos concluir de esto? Aplausos a las armadoras que más allá de pelear contra un mejor planeta (el único en donde medio puede vivir el ser humano sin matarse entre su propia especie), decidieron invertir en el desarrollo de alternativas mucho menos contaminantes. Ahora, el lenguaje no fue el más bonito, como siguen arrastrando lenguajes de postguerra, decidieron decir “no es solo un coche nuevo, es el inicio de una ofensiva eléctrica” de acuerdo con Herbert Diess ejecutivo de VW. Aunque queda claro que realmente tienen una línea seria tanto en su proyecto de ID como en sus marcas Audi y Porsche, me alegra que por fin se ve hambre de poner en las calles vehículos que no generan emisiones en donde los niños caminan a la escuela.

Finally on stage, VW chief executive Herbert Diess says the ID3, the new electric car, is "not just a new car, it is the beginning of an electric offensive". pic.twitter.com/w2THsTweEJ — Peter Campbell (@Petercampbell1) September 9, 2019

La principal competencia de los vehículos eléctricos ha existido dentro de las propias empresas globales que fabrican coches. Un pequeño grupo de soñadores pidiendo recursos para hacer vehículos de emisiones cero a nivel local contra los números de crecimiento a veces a dos dígitos de vehículos que ocultaban con mañas sus emisiones para seguir expandiendo el volumen de autos contaminantes en las calles que rodean escuelas, guarderías y hospitales. Una empresa decidió tomarse muy en serio el no caer en este conflicto de interés y ha movido a las grandes, quienes ahora tendrán que invertir miles de millones de euros en fábricas de baterías y alianzas para su nueva ofensiva eléctrica.

VW no mencionó si venderá el ID.3 en el país con mayor venta de vehículos eléctricos, pero sabemos que no llegará a EE.UU. y eso quiere decir que tal vez tampoco llegue a México o a Brasil (países que todavía no logran distinguir la diferencia entre un híbrido, un bajas emisiones y un cero emisiones a nivel local).

Nota: La anterior opinión no refleja más que la opinión de Ricardo Blanco; de ninguna forma representa aquella de su empleador o del medio que lo publica.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.