YouTube se encuentra en jaque una vez más por comentarios de pedófilos

YouTube está en crisis una vez más. En días pasados, el gigante de los videos en línea anunció que había prohibido más de 400 canales y deshabilitado comentarios en decenas de millones de videos luego de una creciente controversia sobre la explotación infantil.

Muchas de las principales marcas como Disney, AT&T, Nestlé y Fortnite, están deteniendo toda la publicidad de YouTube a su paso.

Durante el fin de semana, un video de YouTube que destaca el uso desenfrenado de la plataforma por parte de los depredadores infantiles se volvió viral.

El YouTuber Matt Watson publicó el video demostrando cómo una simple búsqueda en YouTube puede descubrir fácilmente a los pedófilos en el servicio de video.

La explotación infantil es claramente un problema en Internet, sin embargo, el video de Watson exploró cómo funciona el algoritmo de recomendación de YouTube para agregar un problema único para el sitio.

Como se muestra en la carga viral de Watson, una búsqueda de nichos populares de videos de YouTube, como “bikini haul”, lleva a la plataforma a recomendar contenido similar a los espectadores.

Si un usuario hace clic en un solo video recomendado con un niño, el espectador puede quedar atrapado en un “agujero de gusano”, como lo llama Watson, donde el algoritmo de recomendación de YouTube procederá a enviar contenido al espectador que solo presenta niños.

Estos videos recomendados luego se inundan con comentarios de depredadores infantiles. Muchas veces, estos comentarios vinculan directamente los códigos de tiempo desde el video.

Los códigos de tiempo vinculados a menudo envían a un usuario a un punto del video donde el menor puede, inocentemente, encontrarse en posiciones comprometidas.

En estas páginas de video, estos comentaristas también compartirían sus contactos para que puedan intercambiar pornografía infantil con otros usuarios fuera de la plataforma de YouTube.

Además de todo esto, Watson señaló que muchos de estos videos se monetizaron. Básicamente, los anuncios de las grandes marcas aparecían justo al lado de estos comentarios.

El video rápidamente se volvió viral en Reddit y los espectadores rápidamente comenzaron a difundir el hashtag #YouTubeWakeUp en las redes sociales, instando a la compañía a actuar.

Mientras muchos creadores populares cubrieron el problema, el usuario PhillyD recibió un comentario del canal oficial de YouTube después de que publicara su video.

Ta traducción del inglés indica lo siguiente: “Apreciamos que te hayas dado cuenta de esto con tus fans y observes también lo que todos nosotros en YouTube estamos trabajando muy duro para erradicar estos horribles comportamientos”, dijo YouTube en su comentario.

UPDATE: @YouTube @YTCreators left a comment and provided an update on what they’ve done to combat horrible people on the site in the last 48 hours.

TLDR: Disabled comments on tens of millions of videos. Terminated over 400 channels. Reported illegal comments to law enforcement. pic.twitter.com/zFHFfkX9FD

— Philip DeFranco (@PhillyD) February 21, 2019