Zacarías Ramírez Tamayo: el adiós al periodista y amigo

El buen periodismo se construye con historias compuestas por tres ingredientes: rigor, investigación y pasión. Ese fue el pilar del periodismo que ejerció siempre uno de los fundadores de la edición impresa de Forbes México, Zacarías Ramírez Tamayo, quien falleció este martes.

“Una fórmula para no confundir periodismo de negocios con publiperiodismo es salir a la calle a observar y preguntar, además de que así no se te pierde el piso”, anotó en su perfil de editor Zacarías Ramírez, editor en jefe de esta publicación de 2012 a 2019.

Chicharito entrevistado por Zacarías Ramírez. Foto: © Fernando Luna Arce

Ramírez Tamayo egresó de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue editor y reportero de publicaciones como Expansión, El Universal y El Semanario. Actualmente, se desempeñaba como editor de Economía y Negocios en Aristegui Noticias.

Como editor en jefe de Forbes México, Zacarías entrevistó a empresarios, deportistas y personajes connotados de la sociedad, como Héctor Hernández-Pons, Pablo González Guajardo, Pedro Padierna, Manuel Arroyo y Manuel Medina Mora, por mencionar algunos.

Benjamín Salinas Sada entrevistado por Zacarías Ramírez. Foto: © Fernando Luna Arce

Los reportajes y entrevistas del periodista mexicano fueron parte de las portadas de la edición mexicana de Forbes. Personajes como Alejandro Ramírez, CEO de Cinépolis; el futbolista Javier Hernández, “El Chicharito”; Alonso Quintana, entonces CEO de ICA; Eugenio Madero, de San Luis Rassini; Alberto Torrado, CEO de Alsea; Fernando Chico Pardo, exsocio de Carlos Slim; Juan Gallardo Thurlow, de Cultiba, y Benjamín Salinas, de TV Azteca, fueron parte de los personajes que fueron portadas escritas por Zacarías Ramírez.

Alejandro Ramírez entrevistado por Zacarías Ramírez. Foto: Atonatiuh Bracho

El equipo editorial de Forbes México recuerda a Zacarías Ramírez como un editor intachable y maestro de varias generaciones, pero también como el buen amigo, el apasionado del futbol y el hombre que siempre será recordado por quienes lo conocieron en sus diferentes facetas.

“Amigo, va un abrazo hasta cielo, gracias por las cosas vividas y las enseñanzas, que han sido enormes”.

Rodrigo Ruiz, jefe de Diseño en Forbes México

“Jefe Zac, gracias por el rigor, por las dobles revisiones, por la integridad. Siempre vas a ser la definición del ‘periodista de negocios’; buen viaje”.

Viridiana Mendoza Escamilla, editora de Reportes Especiales en Forbes México

“Fue un periodista ejemplar, riguroso con la información y con una ética intachable. Pero, sobre todo, fue un gran amigo con quien se podía platicar de mil cosas. Lo vamos a extrañar: las bromas, su análisis económico y político… y qué decir de su pasión por el futbol”.

Hugo Salvatierra, editor en jefe de Forbes Centroamérica

“Querido Zac… La noticia es tan inesperada, tan dura, que deja sin palabras y un silencio duele en la garganta. En estos tiempos, tu ética, tu laboriosidad, tu rigor periodístico son tan necesarios… Pero te marchas y no hay derecho de réplica. ¡Buen viaje, admirado amigo! Queda entre nosotros tu ejemplo, el recuerdo de tu suave trato y tu enorme respeto al oficio, al ser humano y a todo”.

Luis Ernesto González, corrector de Estilo de Forbes México

“Zac, apenas el pasado domingo Cruz Azul fue campeón y en lo primero que pensé fue en ti, en tantas veces que nos apasionamos platicando de futbol mientras armábamos mil y una quinielas. Hoy ya no estás con nosotros, pero quiero agradecerte por cada palabra, cada enunciado, cada lección que me diste durante todos estos años, siempre como un amigo, pero más como un invaluable maestro, sin duda uno de los mayores que he tenido. Buen viaje, aquí nunca te olvidaremos”.

Alejandro Medina, editor de Forbes México

“Zacarías Ramírez es el periodista incansable. El hombre que retaba a sus entrevistados en cada pregunta y encontraba el cuestionamiento exacto para incomodar al poder de los hombres y mujeres de negocios. Me llevo en el corazón su cariño, sus palabras de aliento y de regaño, el rigor de su periodismo. Mi agradecimiento por haberme convertido en su compañero y alumno. Mil gracias por siempre, maestro Zac”.

Roberto Arteaga, editor adjunto de Forbes México

“Describo a Zacarías Ramírez Tamayo como un maestro del periodismo de negocios en México. Una persona preparada y con gran conocimiento. Los medios especializados extrañarán las aportaciones de este gran editor y ser humano”.

Israel Pantaleón, editor web de Forbes Centroamérica

“Tuve el privilegio de conocer a Zacarías como editor y mediocampista. Compartimos múltiples entrevistas, pases a gol y algunas derrotas. Él preguntaba con una insistencia y claridad que complicaba a cualquier empresario. Un día le pregunté si extrañaba reportear y me contestó: “bueno, yo sigo reporteando”. El capitán y líder moral de Millonarios FC siempre pisó el balón para ordenar el juego. Había algo de eso también en su oficio como editor. En resumen, un capo de la pregunta y la media cancha. Te echaré de menos, Zac”.

Arturo Solís, reportero en Forbes México

“No recuerdo con exactitud el año en que nos conocimos, pero si tengo muy fresco en la memoria una de sus tantas historias corporativas que magistralmente escribía y que me envolvían antes de conocerlo en persona. Se trataba de la transición de los negocios mineros de San Luis Corporación a la fabricación de autopartes. “Usted es el poeta de los negocios”, le dije en varias ocasiones haciendo referencia a dicho texto. Trabajando juntos tuve la oportunidad de redactar en conjunto varias historias y aprender la rigidez cuasi militar de todos los detalles del texto, las cifras, las citas, los nombres y cargos. Después tomamos rumbos distintos y la vida laboral nos unió años más tarde en otras condiciones, sobretodo en el ritmo para escribir historias entre una revista y un periódico. “Es para hoy”, decía en la redacción del diario donde dirigía la sección de finanzas en tono de broma y a la espera de su nota. Muchos recuerdos dentro y fuera de la redacción vienen a mi mente que le cuesta trabajo aceptar su prematura partida. Seguramente en otro momento y más allá de esta vida nos volvamos a reunir para pasar horas y horas planeando un artículo que quizás no tenga fin…”.

Roberto Aguilar, director editorial de Forbes México