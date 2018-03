Zuckerberg elige Washington en vez de Londres para dar la cara

Después de recibir presiones de los dos lados del Atlántico, Mark Zuckerberg decidió que comparecerá ante el Congreso de los Estados Unidos sobre el escándalo Cambridge Analytica, según informa CNN el mismo día en que se conoció que el CEO de Facebook rechazó la invitación para responder a las preguntas del parlamento británico sobre el mismo tema.

Zuckerberg, que estaría planeando la estrategia para testificar en el término de unas semanas, finalmente habría cedido ante la presiones de los congresistas, los medios y el público, informa este medio estadounidense.

Esto significa que el fundador de la red social más grande del mundo eligió Washington y no Londres para dar la cara, pues Zuckerberg no acudirá a la Cámara de los Comunes para responder a las preguntas de legisladores británicos sobre cómo los datos de millones de usuarios llegaron a manos de la consultora política británica Cambridge Analytica.

En su lugar, el fundador de la popular red social enviará a su jefe de tecnología, Mike Schroepfer, o a su encargado de productos, Chris Cox, para comparecer ante el Comité Digital, de Cultura, Medios y Deporte del Parlamento británico, según afirmó la directora de Política Pública de Facebook en Reino Unido, Rebecca Stimson, en una carta remitida al director del comité, Damian Collins.

Collins se mostró escéptico ante la comparecencia de Chris Cox, puesto que en anteriores ocasiones los ejecutivos de la red social no respondieron a las preguntas del comité: “Esperemos que Chris Cox, como sustituto de Mark Zuckerberg, tenga suficiente autoridad y responsabilidad operacional para responder a las preguntas con precisión”, tuiteó Collins.

No obstante, el director del comité especial de la Cámara de los Comunes, que investiga el escándalo de Cambridge Analytica, insistió en que Zuckerberg es quien debe comparecer ante el parlamento del Reino Unido.

“En entrevistas, [Zuckerberg] ha declarado que, si él es la persona idónea para comparecer, lo haría. Creemos que es la persona adecuada y estamos deseosos de oírle”, añadió Collins.

El comité consideró que las declaraciones del denunciante de Cambridge Analytica, Christopher Wylie, ante el parlamento británico esta mañana refuerzan la necesidad de que el CEO de Facebook comparezca para dar explicaciones.

“Dadas las extraordinarias evidencias que hemos escuchado hoy, creo que es absolutamente increíble que Mark Zuckerberg no esté preparado para someterse a un cuestionario ante el parlamento, dado que estas cuestiones son de fundamental importancia y afectan a los usuarios de Facebook. Le pido que se piense de nuevo si realmente le importa la gente que utiliza los servicios de su empresa”, dijo Collins durante la declaración de Wylie ante el comité, este martes.

