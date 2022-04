10 hábitos de oro de finanzas personales

Cada decisión financiera que tomas refuerza un hábito. Y si bien es cierto que no todos nacemos sabiendo manejar el dinero, también es un hecho que nunca es tarde para empezar a adoptar hábitos financieros saludables. En +Dinero de Forbes México, te damos algunas ideas para que lo logres:

Las bases para hacer un cambio verdadero son…

Sé organizado

Si no tienes claras cosas básicas como cuánto ganas (si tienes una o más entradas de dinero), cuáles son tus gastos y cuánto debes a quién, es momento de ir poniendo orden a todo eso. El orden es un excelente hábito que requiere tiempo y esfuerzo, pero la recompensa a largo plazo es sensacional. Entonces, tómate unos minutos al día, a la semana, a la quincena o al mes para asegurarte de que tu registro de ingresos y gastos esté al día y a la mano.

Identifica en qué gastas

Dar pequeños pasos manejables puede ayudarte a desarrollar un nuevo comportamiento o hábito. Intenta hacer un seguimiento de todo lo que gastas durante un breve periodo de tiempo, por ejemplo, durante este mes. ¿Y para qué? Esto te dará una idea de cómo gastaste tu dinero para poner en claro cómo tus gastos, incluso los gastos hormiga, se acumulan con el tiempo.

Anota todo (y no en post its)

No importa si quieres hacerlo en una libreta, en tu agenda o en tu celular, la cuestión es que lleves el control que mencionamos arriba en un soporte que te ayude a visualizarlo, entenderlo y manejarlo como tú decidas (ahora sí conscientemente) para ver dónde están las posibles fugas de dinero, qué gastos puedes reducir, qué deudas urge pagar, etcétera. Esta bonita costumbre te llevará eventualmente a desarrollar el hábito del ahorro, pues la morralla ya no se te irá en “chuchulucos” y podrás empezar a guardar tus monedas en la alcancía. Ya después podremos hablar de hacer tus primeras inversiones.

Paga tus deudas más rápido

Lo ideal es que hagas los pagos de tus tarjetas de crédito con prontitud y que pagues más que el mínimo. Si lo haces, te costará más intereses y tardarás mucho más en liquidar el saldo. Evita las comisiones por retraso en los pagos asegurándote de que tus pagos lleguen antes de la fecha de vencimiento. Ser totalero es el mejor de los hábitos que puedes adquirir.

Mantente atento a las comisiones

Algunas comisiones no pueden evitarse todavía, como la anualidad y el IVA de la anualidad por usar tu plástico, pero sí puedes elegir, por ejemplo, caminar una cuadra más para usar un cajero automático que no te cobre comisión por retirar efectivo. También cerciórate de conocer las comisiones que te pueden cobrar en tus cuentas corrientes o de ahorro en función de los saldos mínimos o del número de transacciones. No tiene sentido pagar comisiones, si no es necesario.

Aumenta tus conocimientos financieros

Aprende todos los días algo nuevo sobre el manejo de tus finanzas. Cuanto más sepas, más fácil te parecerá manejarlas. Lee todo lo que puedas, +Dinero tiene para ti todo lo que puedes necesitar.

Trabaja en tener una relación positiva con el dinero

Un cambio en tu situación financiera comienza con un cambio en tu forma de pensar sobre el dinero. Despejar cualquier sentimiento negativo, como la inseguridad o el miedo puede ayudarte a eliminar los bloqueos que te impiden mejorar tu bienestar financiero.

Tu relación con el dinero no es fija, evoluciona a lo largo de tu vida. Fundamentalmente hay tres aspectos que relacionan la psicología y tu vínculo con el dinero: el dinero tiene que ver con las emociones, no solo con las finanzas; y la ansiedad o la evasión de los problemas de dinero pueden crear un círculo vicioso. ¡Aguas!

Con conciencia, perspicacia y conocimiento, puedes empezar a trabajar para tomar decisiones empoderadas sobre tu dinero.

Ponte objetivos

La fijación de objetivos empieza por ver algo en el futuro que todavía no existe. Para hacerte una idea de cómo es ese futuro (en el que logras ahorrar a pesar de todos los compromisos que tienes), visualízalo con el mayor detalle posible. Al visualizar cuáles son tus objetivos y el plazo en el que te gustaría alcanzarlos, es más fácil crear pasos realistas para ir avanzando hacia eso.

Una forma eficaz de ayudarte a alcanzar tus objetivos es establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo (los llamados objetivos SMART).

Aplica la estrategia de “Pagarte a ti primero”

Ahorrar con regularidad es uno de los consejos más poderosos para ayudarte a ser más resistente desde el punto de vista financiero y a alcanzar tus objetivos financieros y de estilo de vida.

Una de las mejores formas de hacerlo es pagarte a ti mismo primero. Eso significa apartar automáticamente una cantidad específica de ahorro de cada quincena en el momento de recibirlo en una cuenta de ahorro separada. En otras palabras, de lo que se trata es de pagarte a ti mismo antes de empezar a repartir el dinero entre tus gastos mensuales.

Enfócate en reducir tu nivel de endeudamiento

Las deudas no siempre son algo malo, especialmente cuando las aprovechas para invertir en ti o en tu futuro financiero. Sin embargo, a lo largo de tu vida, puede que te sorprenda lo fácil que es endeudarse y lo difícil que puede ser reducirlo.

Puedes empezar por enlistar cuánto debes y la forma de la deuda. A continuación, ordena tus deudas de mayor a menor por tipo de interés y considera pagar primero las deudas con intereses y tasas más altas.

Luego haz un plan de amortización. Calcula si puedes permitirte pagar más que los mínimos.

