10 tips profesionales para manejar seguro no solo en temporada de lluvias

La temporada de lluvias llegó a México, y si bien el hemisferio sur ostenta un gélido invierno con lluvias en numerosas regiones, estos tips son aplicables a todos los conductores a lo largo y lo ancho del territorio.

Por eso, durante las lluvias, debemos ser más cuidadosos al volante pues el pavimento mojado implica condiciones diferentes, que de no tomarse en cuenta pueden traernos serios inconvenientes, por eso aquí te compartimos algunos consejos para conducir seguro bajo la lluvia.

La recomendación inicial es que llevemos a cabo en tiempo y forma el mantenimiento del auto, su correcto funcionamiento y el de los sistemas de seguridad dependen de ello, por esta razón es crucial que siempre esté en las mejores condiciones posibles.

Debemos ser más cuidadosos al volante cuando la lluvia recién comienza, sobre todo si ha pasado tiempo desde la última, pues las primeras gotas disuelven la grasa, suciedad y polvo acumulados en el pavimento, cubriendo la superficie con una capa muy resbaladiza, no importa si es una pequeña llovizna o una tormenta, el inicio siempre es más peligroso.

Sin importar el tipo de auto o el sistema de frenos con que se cuente, al conducir en lluvia siempre debemos aumentar la distancia entre nuestro auto y los demás, ya que en superficies mojadas la distancia de frenado se incrementa notablemente.

Con lluvia intensa debemos guardar más distancia con el auto de enfrente. Prever maniobras bruscas es lo más recomendado en clima adverso.

Como regla general, debemos mantener una distancia de al menos tres segundos entre nuestro vehículo y el vehículo que nos precede. Sin embargo, en condiciones de lluvia, es necesario aumentar esta distancia a cinco segundos o más en razón al aumento de la velocidad a la que circulemos; guardando distancia adicional tendremos espacio de frenado suficiente en caso de requerirlo repentinamente. En carretera, debemos doblar la distancia que guardaríamos normalmente.

Es indispensable que en condiciones de lluvia reduzcamos la velocidad y siempre respetemos los límites. Durante las precipitaciones la visibilidad y maniobrabilidad del auto se reducen mientras que los tiempos de reacción y frenado aumentan, esta ecuación puede generarnos una desagradable sorpresa si conducimos a velocidad normal.

10 TIPS PROFESIONALES PARA MANEJAR SEGURO NO SOLO EN TEMPORADA DE LLUVIAS

Enciende las luces. Aunque la mayoría de los autos actuales cuentan con luces de conducción diurna, una lluvia intensa puede reducir su visibilidad casi del todo, en medio de un aguacero las luces de cruce son necesarias para que otros conductores puedan vernos, en situaciones de lluvia torrencial o cuando se acompaña de niebla debemos encender también la luz de niebla trasera.

La importancia de mantener el auto limpio va más allá de una cuestión estética, la visibilidad de un parabrisas, cristales limpios por dentro y por fuera es indispensable en condiciones lluviosas, de igual forma los espejos, unidades de iluminación delanteras, traseras, cámaras, sensores y radares deben estar limpios para que su funcionamiento sea correcto.

Mantener limpia la unidad, no es solo una cuestión estética. Foto Pexels.

Revisar periódicamente el estado general de los neumáticos es crucial, ya que son el único punto de contacto que tenemos con el piso, por lo tanto debemos controlar no solo la vida restante del piso de rodado, la correcta alineación y balanceo, que no haya daños en los costados de llanta y rin, y la presión de los mismos. Una llanta sobre inflada reduce tremendamente el agarre sobre la superficie; también hay que ser conscientes del tipo de neumáticos que equipa nuestro auto, ya que una llanta todo terreno no frena de la misma forma que una diseñada para carretera.

Evitemos en la medida de lo posible los charcos, ya que debido al agua no percibimos correctamente la profundidad, situación que puede dañar llantas, rines o suspensión o llevarnos a sufrir aquaplaning. Este efecto se produce cuando la llanta no puede evacuar toda el agua que encuentra a su paso y pierde contacto con el piso y por consiguiente no tendremos control sobre el vehículo. Para superarlo, lo ideal es reducir tu velocidad, sin frenar, mientras sujetamos con firmeza el volante.

Durante la lluvia los peatones y ciclistas son más difíciles de ver, por eso debemos tener más precaución al conducir cerca de ellos y siempre darles prioridad. En carretera, animales y ganado pueden estar en sobre el camino con más frecuencia y pueden no ser visibles, adicional a esto podemos encontrar también piedras, lodo o ramas, y siempre hay que extremar precauciones.

Con clima lluvioso es fundamental que prestemos más atención, no nos distraigamos con cosas, como el teléfono o la radio, la lluvia suele hacer más lenta la circulación lo que genera prisa en la mayoría de conductores, por eso observa sus movimientos, prepárate para reaccionar, destina más tiempo para llegar a tu destino y sé paciente.

Aunque nuestros vehículos hoy en día cuentan con múltiples asistentes y sistemas de seguridad que nos hacen sentir respaldados al manejar en cualquier condición, conocer las características de nuestros autos y atender a los consejos de seguridad, pueden hacer de conducir bajo la lluvia una gran oportunidad para disfrutar nuestro vehículo y sobre todo, del trayecto.

(*) El autor es piloto de rally, ouvreur, piloto instructor, testdriver, motociclista, ciclista, marketeer y foodie. Es ganador de la Carrera Panamericana en🥇2018🏆 🇲🇽

