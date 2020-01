Mientras trabajaba en Petróleos Mexicanos (Pemex), Gastón Pavlovich comenzó a escribir el guion de El Estudiante, película que arrasó en las Diosas de Plata. Tras este éxito decidió dejar el servicio público para continuar su carrera en el cine, área en la que ha producido películas para íconos como Jerry Lewis, Tom Hanks y Martin Scorsese. Ahora, en una nueva etapa pretende incursionar en series de televisión y en el teatro.

El ascenso en la industria de este economista sonorense ha sido resultado de una combinación de tesón, ingenio y fortuna. Por ejemplo, su primer filme lo llevó al 25 Festival de Cine Latino de Chicago de 2009, donde conoció a un joven estadounidense que tenía una historia similar a la suya (de un adulto mayor), por lo que le pidió ayuda para sacarla adelante, así que pronto se vio trabajando del otro lado de la frontera.

También tuvo la fortuna de que durante el festival de Cannes de 2013 los agentes de Tom Hanks vieron su película Max Rose, protagonizada por Jerry Lewis. Tras hacerle buenos comentarios lo invitaron a participar en la producción de Un holograma para el Rey, el passion project (proyecto personal) del actor.

De igual, modo ha hecho cosas fuera de la caja para entrar en los grandes círculos del cine. “Suena cómico, suena ridículo, pero sí convencí y hasta le pagué a chavos americanos y no tan chavos que andaban en el mundo de la producción, que iban empezando, pero tenían por lo menos entrada a eventos [importantes], para que fueran y hablaran ‘del mexicano que había llegado a

Hollywood y estaba haciendo cosas verdaderamente diferentes y extraordinarias’”, recuerda Pavlovich.

En su cartera de proyectos están Silence, un passion project que Martin Scorsese no había podido realizar en 28 años; The Professor and the Madman, en el que trabajó como Sean Penn y Mel Gibson, al igual que con Nicolas Chartier, su coproductor; y The Irishman, dirigida por Martin Scorsese y en la que actúan Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

Esta última, que se exhibe en cines independientes de todo el mundo, también es la película de mayor presupuesto que Netflix ha adquirido. Por cierto, junto con la plataforma digital, Pavlovich desarrolla la ‘cinta’ Harvey un remake de una obra de 1950; la idea es iniciar la preproducción antes del verano del año próximo.

También tiene contemplado el lanzamiento de su primera serie, que contará la historia de Antonieta Rivas Mercado, mecenas de las artes y de la educación, que nació en 1900 y murió en 1931, quien además fue amiga y amante de José Vasconcelos, mientras su padre era asocio de Porfirio Díaz. La intención es que salga en su mayoría hablada en español, pero con un gran porcentaje de inglés y otro de francés.

“La vamos a hacer primero y luego la vamos a llevar a ver con quién nos va mejor: con Netflix, con AppleTV o con Amazon, todos son muy buenas opciones”, explica Pavlovich.

Pero como un hombre que gusta de pensar fuera de la caja, su siguiente meta es salir de la pantalla y entrar al teatro, con la producción de una obra llamada Berlín 1989, la cual pretende llevar a Broadway o Londres.