Paula Huidobro tenía 13 años cuando su mamá la inscribió a una clase de fotografía fija en el ahora inexistente Centro Cultural de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México.

No tenía idea que este amor por los clásicos como Fellini y Bergman la motivaría a elegir la que hoy es su profesión: la cinematografía. “Me abrió los ojos al arte”, cuenta emocionada, desde Chicago, donde se prepara para dirigir la fotografía de la cuarta entrega de Fargo, la exitosa serie de televisión producida por los Hermanos Coen.

La mexicana de 39 años es cada vez más reconocida en la industria. Su nombre encabeza los créditos de producciones protagonizadas por actores como Bill Hader, Ellen Page y John Malkovich. En 2018 fue nominada a un Emmy por la serie de comedia negra Barry y fue invitada a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.

Huidobro confiesa que, aunque su eterno lenguaje han sido la luz y los colores, no siempre supo que su carrera estaría en pintar encuadres con la cámara. “Yo quería ser directora, pero muy pronto me di cuenta de que lo mío era la cinematografía. No tengo la personalidad para hablar con los actores o crear esa conexión que se necesita”.

Para la mexicana, su creatividad y la magia que esta juega en el cine está en la habilidad de ver desde otra perspectiva; “empatía” define la cinematógrafa. “La labor de un buen director de foto es amalgamarse a la narrativa. Tienes tus propios conocimientos, pero la belleza está en que es una cuestión colaborativa al servicio de la historia”.

El éxito de la Huidobro destaca en un momento en que la televisión tiene cada vez más gigantes compitiendo en un mismo mercado como HBO (Game of Thrones), Netflix (The Crown), Apple (The Morning Show) y Disney (The Mandalorian), que apuestan por producciones de hasta 15 millones de dólares por episodio, de acuerdo a la publicación especializada, Variety.

Incluso Fargo, serie nominada a 18 Emmys y en la que Huidobro será directora de fotografía, contará con un presupuesto aun mayor en su nueva temporada. “La calidad de las historias y los actores ya es muy comparable entre el cine y la televisión”, asegura desde su experiencia en ambas trincheras

Inspirada en la “incomodidad”, Huidobro asegura que su creatividad nace del miedo y del salir de sus zonas de confort. “No puedes elevar tu arte si estás complaciente o haciendo algo que te aburra. Siempre tienes que estar entusiasmado”.