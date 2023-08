100,000 mdd en ocho años: así es la estrategia de inversión ganadora del indio-estadounidense Rajiv Jain

Nacido y criado en el norte de la India, Rajiv Jain, cofundador y presidente de GQG Partners, estudió contabilidad en la Universidad de Panjab y finanzas en la Universidad de Ajmer antes de obtener su maestría en administración de empresas en la Universidad de Miami. Comenzó su carrera como analista de renta variable internacional en Swiss Bank Corporation antes de incorporarse al gestor de activos suizo Vontobel en noviembre de 1994 como cogestor de cartera de mercados emergentes y renta variable internacional. Se convirtió en director de inversiones de Vontobel en 2002 y luego codirector ejecutivo en 2014. Durante su tiempo en la empresa, ayudó a aumentar los activos bajo administración de Vontobel de unos 400 millones a casi 50,000 millones.

En 2016, Jain se fue para iniciar GQG Partners, que ofrece una variedad de vehículos y fondos de inversión para clientes institucionales y socios con asesores financieros. Jain se desempeña como presidente ejecutivo y director de inversiones de GQG, que administra más de 108,000 millones en activos de clientes al 31 de julio. Más del 90% de esos fondos se invierten en mercados fuera de los Estados Unidos (EU), incluidos alrededor de 30,000 millones que se invierten en mercados emergentes. La empresa cotiza en bolsa en la Bolsa de Valores de Australia y emplea a unas 170 personas con oficinas en Florida, Nueva York, Seattle, Sídney y Londres. Gracias a su conocimiento de las inversiones, Rajiv Jain actualmente tiene un patrimonio neto estimado en 3,300 millones.

GQG y Jain se han hecho conocidos por centrarse en las ganancias de las empresas en lugar de seguir las últimas tendencias del mercado, como se ve en las grandes posiciones de sus fondos en energía, minería, tabaco, bienes de consumo, salud y banca. En marzo, Jain hizo su apuesta más contraria y de alto perfil hasta el momento: una inversión de 1,900 millones en el conglomerado indio Adani Group, solo seis semanas después de que Hindenburg Research, un vendedor en corto, acusara al conglomerado indio de fraude y manipulación del mercado de valores. La apuesta inicial de Jain ha regresado alrededor del 50% hasta la fecha, ya que las firmas Adani se recuperaron de las acusaciones, y desde entonces GQG ha aumentado su posición en el Grupo Adani.

Forbes: ¿Cómo empezaste a invertir?

Rajiv Jain: Empecé en la escuela secundaria cuando tenía 16 o 17 años. Mi papá me había mantenido ocupado durante los veranos, pidiéndome que revisara todas las acciones que aún no habían emitido dividendos. Entonces tuve que ir físicamente al corredor a entregar los certificados de acciones para cobrarlos. Fue entonces cuando comencé a operar y continué operando durante la universidad. Estaba comerciando a tiempo completo y estudiando a tiempo parcial.

Forbes: ¿Cómo describiría su estrategia de inversión actual y cómo ha evolucionado a lo largo de su carrera?

Jain: Me convertí en gestor de cartera a los 26 años. Entonces, si miro los últimos 30 años, durante mis primeros 15 años fui mucho más de abajo hacia arriba, y luego evolucionó a una combinación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Ha evolucionado significativamente a lo largo de mi carrera. Creo que esa es una de las razones por las que he sobrevivido como inversor. Pero siempre me he centrado en comprar negocios de calidad a precios más bajos, mientras estoy de acuerdo con ser propietario de cíclicos.

Forbes: ¿Hay factores macro particulares que contribuyeron a esa evolución?

Jain: Administré una cartera de mercados emergentes como PM único en la década de 1990, y eso informó mucho de lo que he hecho a lo largo de los años, porque en los mercados emergentes hubo una crisis tras otra. Muchas veces se barrió el sistema bancario, la moneda se derrumbó en un 90%, hubo estatización de industrias y disturbios en las calles: eso es una verdadera crisis. Esas experiencias en realidad han sido muy útiles para navegar por los mercados desarrollados a largo plazo porque te ayudan a darte cuenta de la importancia de los factores macro. Por ejemplo, la tasa de cambio de la inflación, el crecimiento del PIB, los problemas regulatorios, los problemas geopolíticos, los mercados de productos básicos y ese tipo de cosas. Todos importan.

VALORES GLOBALES DE GQG

A continuación, se encuentran las 10 participaciones principales en GS GQG Partners 30,000 millones International Opportunities Fund, que es administrado por la firma de Jain y administrado por Goldman Sachs

Forbes: ¿Qué inversión consideras tu mayor triunfo?

Jain: No diría que hay una sola inversión que sea mi mayor triunfo. Podría contarte mis mayores fracasos. Esos son muy fácilmente identificables.

Forbes: ¿Cuáles fueron algunos de esos fracasos?

Jain: El más grande tendría que ser el de Amazon (AMZN) a fines de la década de 1990. ¡Tanto para mi capacidad de predecir ganadores a largo plazo! Me alegro de haberlo cubierto en unos pocos meses, después de perder un 25% o un 30% por semana. Pensé que Amazon desaparecería. Probablemente fue el más grande y obvio. Eventualmente entré en Amazon en 2011 y me fue bien después. Pero fue 10 u 11 años demasiado tarde. En más recientes veces, Tesla (TSLA). No pensé que sobreviviría. Y hay otros grandes ganadores obvios que no elegí temprano, incluido Apple (AAPL). Hay toda una lista de lavandería.

Forbes: Sin embargo, ha superado constantemente los índices, por lo que debe haber tenido una buena cantidad de ganadores. ¿Cuál es una inversión de la que estás orgulloso?

Jain: Ha habido algunos que lo han hecho muy bien. HDFC Bank Ltd (HDB), lo compramos por primera vez en 2001. Entonces era una empresa de pequeña capitalización. Es un banco de 160,000 millones ahora. Ha sido una racha de 20 años que pocos bancos han igualado. Primero identifiqué a HDFC [con sede en Mumbai] porque reportaba muy buenos números, así que conocí al equipo de administración y me sorprendió cómo pensaron en posicionarse en un nicho de mercado que era relativamente pequeño, pero lo suficientemente grande como para explotarlo. [En 2000, HDFC se convirtió en el primer banco indio en ofrecer banca móvil basada en SMS, y en 2001, el primer banco indio privado autorizado para recaudar impuestos sobre la renta]. En los años siguientes, siguieron adaptándose a nuevas áreas. Sus gerentes fueron muy cuidadosos acerca de en qué industrias y líneas de negocios operar y de qué áreas alejarse, incluida su disposición a perder participación de mercado para buscar mejores oportunidades. La disposición a perder negocios es bastante única para una institución financiera.

Forbes: Un ganador más reciente para GQG ha sido el Grupo Adani. Usted invirtió mientras sus acciones estaban en caída libre, aproximadamente un mes después del informe de Hindenburg, y ahora tiene una ganancia. ¿Por qué apoyaste a Adani mientras otros huían?

Jain: Examinamos esta empresa antes, hace cuatro o cinco años, y decidimos no hacer nada, pero después de que salió el informe, volvimos a mirar aún más de cerca y nos sorprendió positivamente. Tenemos varios periodistas de investigación que trabajan para nosotros y lo reexaminaron de cerca. Hablamos con muchos de sus ex empleados, sus banqueros y socios, y la historia que contaron fue realmente muy, muy positiva. La calidad de ejecución, la calidad del equipo directivo, la confianza que sus socios tenían en el Grupo Adani. Era 180 grados diferente de lo que había sido escrito. Ese no suele ser el caso.

Forbes: ¿Qué tipo de microfactores dentro de las empresas examina detenidamente antes de decidir asignar capital?

Jain: El más grande son las barreras de entrada. Y relacionado, ¿cómo se verá el negocio dentro de cinco años? Esa es la pregunta más importante que tratamos de responder. Realmente no nos importan las ganancias constantes per se; muchos negocios pueden ser cíclicos. La pregunta es: ¿hay alguna salsa especial que te ayude a hacerlo bien a largo plazo? El año pasado, por ejemplo, tuvimos una exposición significativa a la energía. Hace unos años, la gente básicamente había renunciado a la energía, mientras que más del 40 % de nuestra cartera global se dedicaba a la energía. [Los ejemplos incluyen TotalEnergies SE (TTE), Petróleo Brasileiro SA (PBR) y Schlumberger Ltd. (SLB)] Tiene que tomar algunas de estas posiciones más grandes en áreas donde encuentra que los fundamentos subyacentes están mejorando, pero también el negocio tiene algunos factores únicos que los convierte en un productor de bajo costo, algo que les permite no solo sobrevivir sino hacerlo bien. Así que estamos muy contentos de tener cíclicos y somos mucho más abiertos de mente en las áreas que elegimos.

Pero la empresa tiene que tener buenos activos. Sin buenos activos, los upcycles no los ayudarán. También nos preocupamos mucho por el ciclo de inversión de capital. Si una gran cantidad de capital ingresa a una industria, en cierto punto, los rendimientos serán más bajos durante más tiempo porque se está ingresando una gran cantidad de capital. Y viceversa. Hace dos años, comenzamos a sentir que la tecnología en general estaba generando ingresos excesivos y que ingresaba demasiado capital. Obviamente, eso nos ayudó mucho el año pasado cuando perdimos un dígito medio, mucho menos que el promedio. del 25% al 30%.

Forbes: ¿Cómo ve la inversión en mercados fuera de los EU frente a la inversión en los mercados en ese país? ¿Hay diferentes marcos o criterios que aplica?

Jain: Hay muchas similitudes pero hay diferencias significativas. Por ejemplo, en los EU normalmente no reaccionamos mucho a los ciclos políticos. Pero en algunos de los otros mercados, los cambios políticos pueden tener enormes implicaciones en la política. Tienes que incorporar eso mucho más agresivamente. Además, aquí se da por hecho la moneda. Una vez que sale de los EU, incluso en Europa, la moneda importa. Afecta a tu perfil de retorno.

También creo que, en general, las empresas estadounidenses tienen una pista más grande aquí. Tome Home Depot (HD) como ejemplo: inicia la empresa en Atlanta y la expande hasta Seattle. Este tipo de empresas pueden tener una trayectoria de 25 años. Eso hace que las ganancias sean mucho más sostenibles a 10 años y justifica múltiplos más altos. Si pone la misma lente en, digamos, los Países Bajos, bueno, una vez que se vaya de los Países Bajos, su negocio tiene cosas nuevas para implementar en los países vecinos, como cambios climáticos y cambios regulatorios. A veces, los inversores estadounidenses son un poco complacientes en cuanto a cuándo van al extranjero.

Forbes: ¿Qué te quita el sueño cuando piensas en el panorama de inversión global?

Jain: No creo que nada macro me mantenga despierto por la noche porque simplemente no puedes predecir estas cosas, pero diré que la guerra entre Rusia y Ucrania es importante para monitorear. Tomemos lo que está sucediendo en Níger, que es uno de los mayores exportadores de uranio a Francia y Europa. Pero el mayor exportador del mundo es Rusia. De repente, combinado, eso es más o menos el 60% del uranio global. Eso es un problema. Y más allá de ese ejemplo, habrá más problemas a largo plazo en medio de más embargos y sanciones. Además, Rusia es un importante exportador de materias primas mundiales y eso puede tener importantes implicaciones para la inflación.

No digo que sea demasiado pesimista con respecto a Europa, pero si toma una perspectiva de 5 a 10 años, el impacto de las sanciones no se está incorporando por completo. Europa sufrirá más las sanciones que Rusia, que puede vender todo el petróleo y el gas a otros países del mundo. ¿De dónde obtendrá Alemania su petróleo y gas? A medida que suban los precios, muchas industrias no serán viables. Entonces, ¿quién está sufriendo? Esa es la cuestión: se necesita energía barata para cualquier cosa.

Forbes: ¿Dónde ve oportunidades de inversión ahora en el mundo?

Jain: Seguimos siendo muy optimistas en EU, particularmente en el lado de la infraestructura, pero especialmente en los mercados emergentes, donde somos muy positivos en India e Indonesia. También somos muy optimistas con Oriente Medio, que es muy interesante y atractivo. Se están abriendo y haciendo las cosas que generalmente conducen a tiempos prósperos. También somos optimistas con Latinoamérica, especialmente con México, que no recibe suficiente crédito. Hay un gran auge de relocalización (nearshoring), desde China hasta México. Los mercados laborales son bastante ajustados en México. Hay bastante demanda para acercar la producción a los EU.

Si miras a Europa, no han tenido un crecimiento del PIB durante 16 o 17 años, mientras que otros mercados han crecido a tasas significativas. Estas economías se han vuelto grandes. La capitalización de mercado de los mercados bursátiles indios se ha convertido en 4 billones de dólares. Eso es el doble de grande que el de Alemania. Brasil es una economía de 2 billones, más grande que Italia. Estas economías emergentes están creciendo a un solo dígito alto, incluidas Indonesia, Tailandia, Vietnam y Camboya. ¿Cuántas personas realmente se están enfocando en estas grandes oportunidades? Ya no es solo China; Es muy diferente a hace 15 años.

“REALMENTE NO NOS IMPORTAN LAS GANANCIAS CONSISTENTES PER SE; MUCHOS NEGOCIOS PUEDEN SER CÍCLICOS. LA PREGUNTA ES: ¿HAY ALGUNA SALSA ESPECIAL QUE TE AYUDE A HACERLO BIEN A LARGO PLAZO?”.

Forbes: Pareces un inversionista cauteloso, lo que hace que tu decisión de separarte y comenzar GQG sea aún más sorprendente. ¿Cómo surgió la idea?

Jain: Tim Carver [ahora el director ejecutivo de GQG] se había comunicado conmigo seis o siete años antes y estaba tratando de decirme que tienes que empezar el tuyo propio. Dije, está bien, no quiero dirigir un negocio per se. Pero para 2016, quería empezar de nuevo, porque aprendí mucho de mis errores. Para mejorar el juego, básicamente necesitas tomar una hoja de papel en blanco, hacer un montón de cambios y empezar de nuevo. Me encanta invertir, y necesitas adaptarte. Necesitas hacer un montón de cosas diferentes para seguir mejorando. No traje a nadie de mi equipo anterior. Construí un nuevo equipo completamente desde cero.

Forbes: Si pudieras darle a tu yo de 15 años un consejo sobre cómo invertir, ¿cuál sería?

Jain: Toma un poco más de riesgo. Por supuesto, demasiado riesgo puede hacerte estallar. Pero si miro mis mayores actos de omisión, ya sea Tesla o Amazon, parecían muy, muy arriesgados en ese momento. Entonces, tal vez, tomar un poco más de riesgo. Porque ser demasiado averso al riesgo no es lo mejor.

Forbes: ¿Cuáles son algunos de los axiomas de inversión que tiene en cuenta día a día al asignar capital?

Jain: No estás aquí para ganar más dinero; estás aquí para sobrevivir. Si la capital se ha ido, estás acabado. Tienes que asegurarte de tener suficiente potencia de fuego para volver al día siguiente. Eso siempre está en el fondo de mi mente. Asegurémonos de sobrevivir.

Y ten siempre en cuenta la perspectiva del cliente. Nunca olvides que está en juego la jubilación de alguien. Rendimientos de un solo dígito sobre el compuesto a largo plazo. Y a los clientes les gusta eso. Siempre quiere ser un cuatro en la curva de riesgo o, tal vez, a veces un seis.

Forbes: ¿Hay algún libro que recomiende que todos los inversores lean?

Jain: “Superforecasting: The Art and Science of Prediction,” [por Philip E. Tetlock, Dan Gardner] fue un estudio muy interesante. Descubrieron que las personas que generalmente son buenas para pronosticar tienen rasgos comunes, y cómo todos tienen que pronosticar todo: cosas pequeñas, cosas grandes y todo lo demás. Esa es también la naturaleza del juego de inversión.

Forbes: gracias!

