Gravámenes fiscales y equipos deportivos: así es el manual de inversiones del multimillonario Marc Lasry

Veinte motores de Fórmula 1 aceleran en sincronía mientras se preparan para una práctica por las calles del centro de Singapur para el Gran Premio anual de septiembre en el Marina Bay Street Circuit. Marc Lasry, cofundador multimillonario y director ejecutivo de la firma de capital privado de 12,500 millones de dólares Avenue Capital Group, se está tomando un descanso de una fiesta en el piso de arriba del Paddock Club para visitar el garaje del equipo Mercedes-AMG Petronas.

“Hemos estado buscando algunos equipos de F1 en los que invertir, [así que] quería venir aquí para conocer y hablar con varias personas”, dice Lasry, esforzándose por ser escuchado por encima del chirrido de las pistolas neumáticas, mientras La estrella de F1 Lewis Hamilton se sube a su coche. Lasry no dirá a qué equipo está mirando, pero dado su enfoque de inversión con grandes descuentos, no es probable que sea uno de los favoritos al podio como Mercedes.

En abril, Lasry vendió su participación del 25% en los Milwaukee Bucks de la NBA por una valoración de 3,500 millones de dólares, una ganancia seis veces mayor después de nueve temporadas, incluido el primer campeonato de la NBA de los Bucks en 50 años en 2021. La transacción aumentó el patrimonio neto de Lasry a 2,100 millones de dólares. un impresionante salto del 17% con respecto a hace un año, pero todavía 800 millones por debajo del límite de este año para su inclusión en The Forbes 400. Cuando compró la franquicia en 2014 con otro multimillonario de capital privado, Wes Edens (patrimonio neto de 3,900 millones), los Bucks Estaban terminando una temporada como el peor equipo de la NBA.

Lasry, de 63 años, y su hermana Sonia Gardner, de 61, son inversores en activos en dificultades y, durante la mayor parte de los últimos 35 años, los bonos y otras formas de deuda han sido su especialidad. Después de la crisis de 2008, por ejemplo, Avenue obtuvo una ganancia inesperada de 400 millones de dólares invirtiendo en la deuda bancaria de Ford Motor Company, que había caído por debajo de los 40 centavos por dólar por temor a que colapsara. Ford finalmente pagó la totalidad: 100 centavos por dólar.

Lasry dice desde su mansión frente al mar en Connecticut: “Si mantienes la calma y compras cuando todo el mundo está en pánico, con el tiempo terminarás yendo bien”.

Desde su creación, Avenue, centrada en la deuda, ha ofrecido a los inversores de sus diversos fondos rendimientos que oscilan entre el 10% y el 19%, netos de comisiones. Además, la promesa de Avenue es que sus administradores no comenzarán a embolsarse los intereses acumulados hasta que sus socios comanditarios hayan logrado un rendimiento del 8%.

En este momento, Lasry está encontrando oportunidades porque los rápidos aumentos de tasas de la Reserva Federal han ejercido presión sobre muchos bancos pequeños, obligándolos a dejar de otorgar préstamos. “Al no [garantizar los depósitos] se está acelerando la desaparición de los bancos más pequeños. No pueden crecer”, dice Lasry. “En el mejor de los casos, lo único que hacen es decirles a todos: ‘No se preocupen, estamos bien’, y en el momento en que explican por qué todo está bien, no lo está”.

Avenue está felizmente llenando el vacío, otorgando préstamos privados a tasas de hasta el 15% actualmente. Los gravámenes por impuestos a la propiedad han sido otra área fértil para Lasry; los ha estado comprando al por mayor. Cuando los propietarios se retrasan en el pago de sus impuestos sobre la propiedad, los municipios suelen vender carteras de gravámenes fiscales a inversores como Avenue. La ciudad pasa por alto el dolor de cabeza del cobro de deudas y Avenue se hace cargo de los pagos de intereses, que pueden oscilar entre el 9% y el 18%. Los gravámenes fiscales tienen prioridad sobre la deuda hipotecaria. Así, si la casa acaba en ejecución hipotecaria, Avenue cobra antes que el titular de la hipoteca.

“No hay riesgo de pérdida”, dice Lasry. “Una casa que vale un millón de dólares tendría que valer menos de 15.000, porque el gravamen fiscal es del 1.5%, lo cual es imposible”.

Nacido en Marruecos, Lasry emigró a los Estados Unidos con sus padres en 1966, cuando tenía 7 años. Su madre, que enseñaba francés en la escuela a la que asistían él y sus dos hermanas menores, hizo que Lasry aprendiera inglés leyendo la enciclopedia Funk & Wagnalls. Su padre era programador informático del estado de Connecticut.

"Realmente había que tener nervios de acero para invertir durante ese período", dice la cofundadora Sonia Gardner sobre las compras de Avenue durante la crisis financiera de 2008.

Marc y Sonia asistieron a la Universidad Clark en Worcester, Massachusetts, de donde Marc se graduó en 1981 con un B.A. en Historia. Antes de asistir a la Facultad de Derecho de Nueva York, trabajó como camionero de UPS y brevemente consideró abandonar sus planes académicos debido a los altos salarios y los buenos beneficios.

Después de trabajar para el juez de quiebras de Nueva York Edward Ryan, Lasry llegó a la correduría de bonos Cowen & Company en 1987, gestionando 50 millones de dólares en capital de los socios. Al no querer contratar a un futuro competidor, Lasry reclutó a su hermana para unirse a la firma. Gardner, ahora presidente de Avenue, dice: “Como hermano y hermana, confiamos el uno en el otro al 100%”.

En 1989, Lasry y Gardner, que entonces tenían 30 y 27 años, respectivamente, dejaron Cowen para administrar el dinero de uno de sus mayores clientes: Robert M. Bass, el legendario multimillonario de Texas (con un patrimonio neto actual de 5,300 millones de dólares). Bajo la tutela de David Bonderman, los hermanos invirtieron principalmente en deuda bancaria, bonos senior y créditos comerciales a través de un fondo llamado Amroc, un juego de palabras con Maroc, la palabra francesa para Marruecos.

“Marc está dispuesto a ser agresivo cuando cree que algo está bien y no deja escapar un pequeño hecho”, dice Bonderman, quien luego cofundó el gigante de capital privado Texas Pacific Group y ahora vale 5,800 millones de dólares. “Si alguien necesita decir que no, es Sonia. A Marc no le gusta decir que no a la gente”.

En 1995, atraídos por acuerdos más importantes en el floreciente negocio de capital privado, Gardner y Lasry fundaron Avenue con 7 millones de dólares en capital.

“Marc siempre ha estado centrado en las inversiones y en los inversores. Me concentro en gestionar el negocio día a día”, dice Gardner. La fórmula ha funcionado bien. En 2008, los activos de Avenue aumentaron a 20,000 millones de dólares.

Durante la crisis financiera, Avenue cayó un 30%, pero gracias a las inversiones inteligentes en Ford y a los bonos liquidados de AIG, sus activos se recuperaron un 80% en 2009 y un 30% en 2010. Entonces Lasry decidió devolver 9,000 millones de dólares a sus inversores, reduciendo los activos de Avenue a aproximadamente 12,000 millones de dólares.

“Ya no había más problemas, así que pensamos, totalmente equivocado, que devolveríamos el capital y que el próximo ciclo [de baja] sería dentro de dos o tres años y sería fantástico”, dice Lasry. “El siguiente ciclo fue como 12 años después”.

Desde el comienzo de la pandemia, Lasry y Gardner han estado encontrando una mezcla heterogénea de activos descontados. Avenue gastó 110 millones de dólares en la compra del 100% de la deuda de un operador de autopistas de peaje indio que está construyendo una autopista a través del estado costero occidental de Gujarat. Durante Covid, había menos conductores en la carretera y el operador tenía problemas, por lo que Avenue se reestructuró y tomó el control. Ahora está generando un rendimiento del 10% al 15%, y si la gente conduce más, Lasry dice que esa cifra aumentará al 20%.

Más de la mitad de los activos de Avenue se encuentran hoy en sus fondos fuera de Estados Unidos: su sexto fondo asiático ha generado un rendimiento anual del 11.5 % desde abril de 2020, neto de comisiones, y actualmente está recaudando un séptimo. También tiene 4,000 millones de dólares en sus fondos para Europa.

Los deportes podrían ser otro gran ganador para los inversores de Avenue. Fiel a su estilo, el nuevo Avenue Sports Fund de Lasry, de 2,000 millones de dólares, está adoptando un enfoque de inversor de valor en lugar de sólo comprar partes costosas de equipos de la NBA o la MLB. Ya ha reclutado un “Consejo de Atletas” que incluye al miembro del Salón de la Fama de la NFL y coanfitrión de Good Morning America, Michael Strahan; la esquiadora Lindsey Vonn y la estrella del fútbol Lauren Holiday (ambas medallistas de oro olímpicas); y la ex estrella de la WNBA Candace Parker.

A cambio de una pequeña porción del fondo, los atletas ayudarán a establecer conexiones y ofrecerán consejos. Lasry espera sacar provecho de los deportes femeninos y de las ligas mundiales en ciernes, incluida la Basketball Africa League, que completó su primera temporada en 2021 y que, en su opinión, está madura para un crecimiento exponencial. Señala que todavía se pueden adquirir equipos por menos de 25 millones de dólares en un continente con 1,500 millones de habitantes.

“Marc tiene una conexión única con el continente”, afirma el comisionado de la NBA, Adam Silver. “Ha hecho una analogía de lo que está sucediendo en África con lo que estaba sucediendo en la NBA hace varias décadas, y creo que eso es correcto. Tiene la vista clara sobre lo que se necesitará para construir una liga exitosa allí, pero quiere estar en la planta baja”.

Con su nuevo fondo, Avenue competirá en un campo abarrotado de inversores deportivos de capital privado. Arctos Partners, que tiene casi 7,000 millones de dólares en sus fondos, además de varios equipos de la MLB, NBA y NHL en su cartera, y Dyal HomeCourt Partners de Michael Rees tiene partes de al menos tres equipos de la NBA. El especialista en crédito privado Ares Management recaudó en septiembre pasado un fondo deportivo de 3,700 millones de dólares.

A Lasry no le preocupa la competencia y cree que su trayectoria le dará una ventaja con socios potenciales. Señala que dos años después de lanzar el Milwaukee Mashers de la Major League Pickleball con la ex estrella del tenis James Blake con una inversión de 100,000 dólares, el equipo vale millones hoy.

“Por el lado de la inversión, lo importante es cuál es el precio”, afirma. “En los deportes, la cuestión es mucho más: ‘¿Quiero ser socios?’ Si pujamos dentro del 10% o el 20% de cualquier otra oferta, ganaremos”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

