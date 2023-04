2,000 millones de personas no tienen acceso al agua: Fundación We Are Water

La Fundación We Are Water, creada en 2010 por el grupo Roca, lanzó hoy una campaña bajo el lema “Aceleraremos, si cooperamos” para sensibilizar sobre la importancia de la cooperación para afrontar la crisis hídrica que en el mundo afecta a más de 2,000 millones de personas que no tienen acceso al agua.

“Con cooperación todo lo podemos superar”, aseguró el director de la fundación, Carlos Garriga, quien recordó que, además de los 2,000 millones de personas sin acceso al agua, hay 3,000 millones que no tienen acceso a higiene y 4,000 a saneamiento.

Según Garriga, “la crisis hídrica es una de las mayores amenazas que afrontamos como sociedad en el siglo XXI. En We Are Water creemos que la cooperación es clave para afrontar este desafío global y construir un futuro más sostenible y justo para todos”.

La fundación, que facilita recursos a las comunidades más vulnerables del mundo en África, Asia y América Latina en forma de embalses, pozos, sistemas de riego, entre otros, colabora con diferentes organizaciones, como UNICEF, OXFAM, World Vision o la Fundación Vicente Ferrer, para promover el acceso a agua y saneamiento básico en las comunidades más vulnerables.

Actualmente tiene 85 proyectos activos en Ucrania, Rumanía, Moldavia, Turquía, Senegal, Sierra Leona, Malawi y Madagascar, en colaboración con agentes locales.

Garriga destacó el trabajo conjunto entre diferentes agentes sociales porque “la cooperación nos enriquece a todas las partes, todos podemos aprender, compartir diferentes formas de trabajar, conocer buenas y malas prácticas, descubrir nuevos enfoques a problemas similares, tener una visión más amplia de las situaciones en general y en particular, crear sinergias y tener la oportunidad de implicarnos en el desarrollo de un proyecto en cualquier lugar del mundo”.

“La falta de agua nos concierne y nos afecta a todos: al sector público, al privado, a los hoteles, los arquitectos, los reguladores… Tenemos ante nosotros un enorme reto que nos interpela como sociedad. Y a la vez una oportunidad de colaboración única que sin duda marcará nuestro futuro”, subrayó Garriga.

