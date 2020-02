3 retos para empresarios extranjeros para invertir en México

La dificultad para decir que no, la reticencia a la tecnología así como a adquirir un servicio con un nuevo proveedor son algunos de los retos que han encontrado empresarios peruanos al llegar a México.

Diana Zorrilla, directora de Expansión Internacional de Quantico, firma dedicada a la escucha de redes sociales que actualmente tiene entre sus clientes principalmente a empresas medianas en México, indicó que en el mercado encuentran el reto de saber cuándo un cliente sí está interesado en contratarla.

“Es un poco más ambigua la conversación cuando uno va a cerrar un negocio, de pronto cuesta un poco más que te digan que no, pero tienes que llegar a entender que no están interesados, la cortesía misma que tiene el mexicano hace que de pronto le cueste decir que no está interesado, eso alarga procesos con potenciales clientes que al final no se convierten en clientes”, explicó.

Rafael Obregón, gerente de Marketing Regional de Visualsoft, que provee software para eficientar el uso de servicios de comunicación corporativa y lleva más de un año y medio operando en el país, destacó que para acercarse al mercado mexicano, probó una estrategia de pruebas gratis para ofrecer su producto.

“Esperamos con una estrategia interesante: el cliente mira un intangible con cierta inseguridad. Entonces entramos con un modelo de primero prueba y después me dices”, relató.

Otro de los empresarios consultados, Jaylli Arteaga, arquitecto de software de BitPerfect, resaltó que se mantienen las reticencias a implementar nuevas tecnologías y confiar en su funcionamiento.

“De hecho todavía es un reto, cuando me preguntan ¿Cloud es una realidad? Sí, es una realidad. Acá en México son una potencia de blockchain y vas a hablar con un gerente de TI y no conocen qué es blockchain, son una potencia regional”, resaltó.

Entre sus clientes están Pemex, así como compañías de seguridad privada, de servicios de telefonía y aseguradoras.

Los empresarios peruanos están en México con motivo del Perú Service Summit en el país, encuentro que culmina este viernes.

Así como esto, también el mercado mexicano representa muchas ventajas, quizás la principal, el tamaño del mercado.

“La amplitud del mercado, es un país que ofrece esa bondad de tener muchas empresas, mucha gente que al final demanda muchos servicios, pues hay más amplitud de empresas de distintos niveles, grandes corporativos, empresas medianas, pequeñas, que a comparación del mercado que se puede encontrar en Perú es bastante significativo”, indicó Zorrilla.

En ese sentido, la mayor cantidad de empresas facilitó que sus acercamientos se dieran con las medianas empresas, en contraste con las grandes empresas que son sus principales clientes en Perú.

“La mediana empresa que tiene presupuesto, está ávida de encontrar tecnología, soluciones y de pronto no está siendo tan atendida”, detalló.

Además, la cercanía con Estados Unidos aumenta la cobertura territorial y el alcance de los clientes de la firma.