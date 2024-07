30% de directivos en México no se jubila por no tener recursos suficientes: sondeo

Alrededor del 30% de los directivos no puede jubilarse o prefiere no hacerlo porque no tiene los recursos suficientes, de acuerdo con Invested, firma de gestión patrimonial y asesoría financiera para individuos de alto patrimonio en México,

La jubilación es un tema que hoy en día preocupa a la mayoría de los mexicanos, sin importar la posición o los ingresos con los que se cuente. Lo que debería ser una etapa de recompensa tras años de trabajo, para muchos se convierte en un problema por la falta de planeación financiera. Contrario a lo que se podría pensar, ese también es el caso de los altos directivos de las empresas.

La falta de una planificación financiera sólida puede significar una jubilación menos segura.

De acuerdo con la firma, es común que los ejecutivos que no planean su retiro antes de los 50 años terminen postergando su jubilación al menos cinco años más de la edad promedio de jubilación, que es de 65 años.

“Es fundamental que los directivos tomen conciencia de la importancia de planificar su retiro con la misma rigurosidad con la que manejan sus empresas. Se debe fomentar una cultura de inversión ya que permite que el dinero trabaje para el individuo, generando patrimonio que pueden proporcionar una base sólida para la jubilación de los directivos”, aseguró Christian Hauswaldt, CEO de Invested.

La planificación financiera no es solo una responsabilidad personal, sino también una necesidad estratégica que puede determinar el futuro de una empresa y tener diversas implicaciones. Por un lado, asegurar el bienestar y productividad del directivo, y por el otro fortalecer a la empresa al permitir una transición de liderazgo fluida y la retención de talento joven que busca crecimiento y desarrollo profesional.

Implementar una planificación sólida tiene beneficios tangibles tanto para los directivos como para las empresas: en el caso de los ejecutivos los beneficios se encuentran en la planificación de la jubilación, la optimización fiscal y de inversiones y una adecuada gestión patrimonial; mientras que para las empresas mejora la toma de decisiones financieras, se tiene un mayor conocimiento financiero, un mejor enfoque en la gestión de riesgos, un liderazgo más fuerte, mayor confianza, equilibrio y una mejor salud financiera de la empresa, así como una alineación efectiva de objetivos personales y corporativos, un impulso en la competitividad, motivación y retención del talento para asegurar un futuro a nivel directivo y empresarial.

¿Tú, independientemente de la posición que ocupas en la empresa donde trabajas, ya estás tomando acciones para tener un retiro que te brinde bienestar en tus años dorados?

