35 millones de autos en México y solo 7 millones tienen seguro

De cada 100 accidentes de tránsito en México, 85 ocurren en el cruce de calles. Solo en 2020 se registraron 256,122; en 75% de ellos participaron hombres y 16.54% ocurrieron en sábado.

Este dato curioso y súperespecífico nos recuerda la importancia de contar con un seguro de auto…y este otro también: Desde 2014, para que puedas circular con tu vehículo de manera legal, debes contar con dicho seguro. La cobertura de daños a terceros es obligatoria en estados como Jalisco, Morelos, Querétaro, Baja California, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán, CDMX y Estado de México.

Las principales razones por las que un automovilista no asegura su auto son porque lo considera caro, porque no sabe cómo funciona el seguro y porque cree que nunca lo va a necesitar. No obstante, circular sin seguro puede dar lugar a multas que van entre los 1,400 y los 2,800 pesos, dependiendo de la entidad.

Facilitar la contratación de un seguro de auto a través de la tecnología y brindar la oportunidad de hacerlo desde el celular ha dado lugar a diversas alternativas que evitan que más mexicanos pongan en riesgo sus finanzas personales al enfrentar un percance vial y no tener herramientas para solventarla.

Gracias a la tecnología hoy existen muchas alternativas en el mercado para cotizar y contratar el seguro que más te convenga –y cuyas características cumplan con lo que buscas– desde tu celular.

“Hoy los automovilistas tienen la necesidad de encontrar lo que desean en un solo lugar, seguros fáciles de entender, a precios accesibles y donde tengan acompañamiento de principio a fin. Al tratarse de una experiencia 100% digital, ya no es necesario buscar en la guantera del auto la póliza o el número del ajustador. Todo se soluciona desde la palma de tu mano”, explica Margarita Zepeda, CEO del marketplace de seguros WOOW.

En la actualidad es posible contratar tu póliza al instante, recibir asistencia en tiempo real y comprar un seguro que se adecue a tu presupuesto e incluso a la cantidad de kilómetros que recorres cada mes.

Ciertamente la industria de seguros vive una transformación masiva en su forma de hacer negocios, ya sea por los nuevos actores o las mayores expectativas de los clientes que están obligando a la industria a responder a una transición digital, pero si algo no ha cambiado, es la situación difícil en la que te pone no tener seguro de auto.

Desventajas de no tener un seguro de automóvil

Las pólizas de seguros de auto son tus grandes aliadas, pues te ayudan cuando más lo necesitas. En caso de accidente, robo o avería del vehículo, te ayuda a salvaguardar riesgos como:

Responsabilidad jurídica : un accidente grave donde incluso haya fallecidos, puede destruir tu estabilidad financiera y provocarte un gran estrés

: un accidente grave donde incluso haya fallecidos, puede destruir tu estabilidad financiera y provocarte un gran estrés Sanciones legales por no tener un seguro de responsabilidad civil : la policía de tránsito puede imponerte fuertes multas como vimos al inicio, ¿vale la pena arriesgarte y pagarla o invertir ese dinero en una póliza con la que viajarás más tranquilo?

: la policía de tránsito puede imponerte fuertes multas como vimos al inicio, ¿vale la pena arriesgarte y pagarla o invertir ese dinero en una póliza con la que viajarás más tranquilo? Una inesperada carga financiera: en un accidente es posible que debas asumir los gastos médicos y pagar una indemnización.

