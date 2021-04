5 consejos clave de finanzas personales al comprar casa o departamento

Si crees que debido a la pandemia es mala idea comprar un inmueble, te equivocas. Dentro de las razones por las que es un gran momento para adquirir una casa o un departamento están las tasas hipotecarias que se encuentran en su nivel más bajo en décadas y que los precios de la vivienda se han mantenido estables a pesar de la crisis que ha generado en COVID-19.

Ahora bien, para que convertirte en dueño de tu propio hogar sea la mejor decisión financiera a largo plazo es importante considerar los consejos de los especialistas.

En +Dinero entrevistamos a Karla Bayly, especialista en coaching financiero, para saber cuáles son los 5 tips fundamentales para los potenciales compradores de vivienda.

Ten claro lo que tienes

Aunque parecería obvio, no lo es. El primer paso del camino es hacer un ejercicio de reflexión y revisión de tus finanzas personales para saber dónde estás parado exactamente en este momento de la vida. Necesitas tener claros tus ingresos, tus gastos y tus deudas. El punto es determinar cuánto capital usas para tus compromisos actuales y si, en efecto, tienes la posibilidad de hacer frente a la responsabilidad de pagar la mensualidad de una hipoteca los siguientes 10 a 20 años.

2. Practica tu habilidad como ahorrador

Una buena forma de saber si estás listo para pagar un crédito hipotecario es practicar previamente. En términos generales, por cada millón de pesos de crédito que pidas al banco, estarás pagando una mensualidad de 10 mil pesos. Prueba ahorrar esos 10 mil pesos al mes por los siguientes seis meses. Si lo consigues sin tronarte los dedos, estarás del otro lado. De lo contrario, será necesario hacer ajustes y volver a internarlo después.

3. Ponte la meta de dar 30% de enganche

En este punto no hay medias tintas: entre más dinero pidas prestado, más intereses vas a pagar a largo plazo. Lo idóneo es dar la mayor cantidad de enganche posible para comprar tu casa o depa. Ponte la meta de ahorrar 30% del valor del inmueble que quieras comprar.

Será mucho mejor que para una casa de un millón de pesos solo pidas un crédito por 700 mil pesos a un plazo de 15 años, no a 20. ¿Te preocupa que la mensualidad aumente bajo esos términos?

“A menudo las personas se van con esa idea, pero pocos observan que esos cinco años de mayor plazo pueden implicar que termines pagando una vez más la casa debido al interés que vas a pagar por esos cinco años adicionales”, explica Karla Bayly.

4. No busques casas en internet antes de tiempo

Un error muy común es correr a buscar casas online cuando has decidido comprar. En definitiva, no puedes ver y menos visitar propiedades si no sabes cuál es tu situación financiera y con qué recursos cuentas realmente para hacer una compra inmobiliaria.

5. Compra la casa adecuada, no la ideal

Por último, la recomendación es que cuando elijas casa o departamento lo hagas pensando en tus necesidades y posibilidades actuales. La casa con jardín y ubicación de ensueño puede poner en jaque tu bolsillo, mientras que una propiedad más pequeña y quizá no tan céntrica se apega más a tu realidad financiera y a tu momento de vida. El inmueble que responda a esos dos criterios será el adecuado para ti.

