Dos razones por las que es un gran momento para comprar depa

A más de un año de distanciamiento social y todavía sin una fecha cercana para ver el final del túnel, muchas dudas están en el aire. Pero si lo que necesitas saber es si este es un buen momento para invertir en un inmueble, la respuesta indudablemente es ¡sí!

De acuerdo con Eugene Towle, director de la firma de consultoría e investigación del sector inmobiliario Softec, estamos en un periodo más que adecuado para dar el paso y comprar un inmueble. Esto se debe a dos motivos:

Tenemos las tasas hipotecarias más bajas, y Los precios de la vivienda se han mantenido a pesar de la incertidumbre que trajo el COVID-19

Veamos a detalle cada punto:

“Las tasas hipotecarias bancarias están en el punto más barato en la historia de México. Esto es entre 8.9% y 9%, hace un par de años estaban en un rango de 10.5%. ¿En qué te beneficia eso? Considera que cada 1% que baje la tasa de interés, te permitirá comprar una casa 7% más grande pagando la misma mensualidad”, explica el especialista.

El otro aspecto tiene que ver con el hecho de que no hay proyectos de construcción nuevos y los que hay se están acabando. De acuerdo con el director de Softec, es común que cuando bajan las tasas de interés haya un aumento en la demanda de vivienda, lo cual es percibido por los desarrolladores dando lugar a aumentos de precios. Sin embargo, ese fenómeno no se ha dado ahora por lo que podemos decir que el mercado inmobiliario mexicano en estos momentos no es ni de vendedores, ni de compradores. Lo anterior significa que está en balance y eso mismo es otra razón para comprar una casa o departamento.

Lo que sí es muy importante es que procures ir casi con el dinero en mano, pues si no hiciste antes la tarea de tener un ahorro para el enganche o no estás ni siquiera seguro de ser sujeto de crédito, reducirás notablemente tus posibilidades de obtener financiamiento hipotecario para aprovechar este gran momento de iniciar la formación de tu patrimonio.

¿Dónde comprar casa o depa si tu presupuesto va de 1 a 4 millones de pesos?

Si eres de los que ya tiene eso cubierto o te vas a poner las pilas cuanto antes para no perder esta oportunidad, te preparamos una lista con las colonias de la CDMX donde hay oferta para distintos bolsillos:

Oferta inmobiliaria de 1 a 2 millones de pesos en la CDMX:

Colonia Precio por m2 ($) Precio promedio unitario ($) Tamaño (m2) San Francisco Tetecala. Azcapotzalco 33,912 1,680,000 50 El Jaguey. Azcapotzalco 34,778 1,761,063 51 Pantitlán. Iztacalco 24,413 1,296,073 55 Huichapan. Miguel Hidalgo 26,326 1,132,000 43 Arenal. Venustiano Carranza 22,372 1,171,200 52 Bondojito. Gustavo A. Madero 32,133 1,818,945 57 Merced Gómez. Álvaro Obregón 52,000 1,820,000 35 Santiago Atzacoalco. Gustavo A. Madero 24,161 1,288,600 54 Granjas México. Iztacalco 30,071 1,685,884 55 Agrícola Oriental. Iztacalco 30,005 1,571,581 52

Oferta inmobiliaria de 2 a 3 millones de pesos en la CDMX:

Colonia Precio por m2 ($) Precio promedio unitario ($) Tamaño (m2) Un hogar para nosotros. Miguel Hidalgo 41,484 2,655,00 64 Tizapán San Ángel. Álvaro Obregón 57,200 2,860,000 50 Alpes. Álvaro Obregón 65,854 2,700,000 41 Granjas México. Iztacalco 33,838 2,242,997 68 Los Reyes. Iztacalco 43,098 2,248,875 65 Del Gas. Azcapotzalco 38,923 2,396,435 62 U Sears Roebuck. Álvaro Obregón 47,170 2,500,000 53 Josefa Ortiz de Domínguez. Benito Juárez 40,485 2,393,296 61 Ampliación del Gas. Azcapotzalco 46,207 2,120,000 46 Los Alpes. Álvaro Obregón 71,429 3,000,000 42

Oferta inmobiliaria de 3 a 4 millones de pesos en la CDMX:

Colonia Precio por m2 ($) Precio promedio unitario ($) Tamaño (m2) Roma Norte. Cuauhtémoc 69,196 3,491,850 52 Insurgente Mixcoac. Benito Juárez 56,530 3,823,297 66 Miguel Hidalgo. Tlalpan 48,655 3,746,445 77 Olivar de los Padres. Álvaro Obregón 57,499 3,508,252 70 San Rafael. Cuauhtémoc 54,088 3,536,480 68 Narvarte Poniente. Benito Juárez 50,813 3,328,457 68 Del Gas. Azcapotzalco 44,493 3,337,000 75 Alpes. Álvaro Obregón 58,575 3,527,826 62 Portales Sur. Benito Juárez 47,746 3,237,966 73 Los Alpes. Álvaro Obregón 70,882 3,050,949 49

Fuente de datos: Softec, 2021.