5 imperdibles del Cabo International Film Festival

Año tras año el Cabos International Film Festival se consolida como uno de los encuentros cinematográficos clave de México y Norteamérica, gracias a una programación sólida y una agenda de actividades dedicadas a la industria cinematográfica que crece con cada calendario.

Su octava edición no es la excepción y, aún en un año donde el sector cultural padeció económicamente, su programación logra conjuntar varios de los títulos más interesantes que se han producido en México, Estados Unidos y Canadá durante el 2019, apuntalados por algunos de los grandes nombres de la cinefilia internacional.

A continuación cinco películas que, tal vez, no lleguen a Los Cabos con el cártel de Scorsese pero deben estar incluidas en la selección de cualquier cinéfilo que visite el festival:

We Are Little Zombies

Dirige: Makoto Nagahisa

Sección: After Dark

Esta cinta estrenada a principios de año en el Festival de Sundance narra el encuentro de cuatro niños que recientemente quedaron huérfanos, al conocerse en los funerales de sus padres nace una amistad entre ellos, potenciada por el hecho de que ninguno puede llorar por los recién fallecidos. Una estética cercana al videojuego enmarca esta historia de crecimiento.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=O_-9wNeRLSs

Observas las aves

Dirige: Andrea Martínez Crowther

Sección: México Primero

Ante los irreversibles síntomas del Alzheimer, Lena (la primeriza Bea Aaronson) decide realizar un documental sobre el avance de la enfermedad y las consecuencias de ésta para su vida cotidiana, a pesar de que hijos no aprueban el proyecto. Los falsos documentales son atípicos dentro de la producción mexicana, sobre todo si no están dedicados al horror, pero Andrea Martínez Crowther aprovecha el formato para crear un relato íntimo del encuentro de dos mujeres y los recuerdos a los que nos aferramos en vida.

Avance: https://youtu.be/50IDFOze-40?t=647

Marona´s Fantastic Tale

Dirige: Anca Damian

Sección: Cine en la playa

La mayoría de las personas llegan a cierta edad en que no pueden ver una película sobre perritos sin llorar y esta cinta animada parece estar destinada a provocar más de una lágrima. Marona es una perrita callejera que acaba de ser atropellada, indefensa revisa los pasajes más alegres y tristes de su vida, mientras reflexiona sobre la melancolica vida que llevan los humanos que conoció.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=DweZRx-h588

Waves

Dirige: Trey Edward Shults

Sección: American Specials

Financiada por A24, una de las productoras independientes más reconocidas de los Estados Unidos, este largometraje retrata lo sucedido con una familia afroamericana que ve sacudida su vida con la pérdida de un ser querido. Shults ha explicado en diversas entrevistas que su intención era crear una película sobre el amor y el perdón.

Avance: https://www.youtube.com/watch?v=V5z3cr8AB5g

Family Romance, LLC

Dirige: Werner Herzog

Sección: World Highlights

Herzog, uno de los grandes maestros del cine alemán, tiene la posibilidad de hacer a estas alturas de su carrera lo que su instinto marque e ir a donde la curiosidad lo lleve, así podemos explicar la existencia de esta cinta donde el cineasta aborda la vida de un hombre que comanda una compañía que se dedica a rentar personas para reemplazar a familiares fallecidos, su trabajo más reciente supliendo al padre de una muchacha será más complicado de lo que espera.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=-gRVLEMLSJk

Contacto:

Twitter: @pazespa

Tumblr: pazespa

Página web: butacaancha.com

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

No te pierdas: El cine como maestro de las emociones y del trabajo