5 métricas para identificar influencers falsos en Instagram

En 2017, las marcas pagaron 231 millones de dólares (mdd) para promocionar sus productos con influencers supuesamente falsos, según datos de la consultora de marketing neoyorquina Captiv8.

El mercado de talentos en las redes presenta una paradoja. Existen multitud de datos numéricos que permiten medir el alcance de los influenciadores – número de seguidores, de “me gusta” o comentarios, entre otros. Pero ello puede no ser equivalente al poder de influencia real de estas estrellas de las redes sociales.

Esto es así porque las plataformas como Facebook o Instagram están adulteradas, es decir, llenas de cuentas con falsos seguidores.

Si no quieres añadir ni un dólar más a estos 231 mdd, estas son las 5 métricas que, según el estudio “#Nofilter How to uncover the fakes” de Captiv8, te ayudarán a descubrir si el “instagramer” que quieres convertir en embajador de tu marca tiene menos alcance que la cuenta de tu madre.

1. Que el número de seguidores no parezca una gráfica de la bolsa

El número de seguidores es el primer dato en que nos fijamos para saber el nivel de popularidad de un usuario en las redes.

Si la cantidad de followers sufre picos de un día para otro, desconfía.

Según el estudio de Captiv8, el porcentaje de variación del número de seguidores que se considera natural es del 1.2%.

Esto es así porque las subidas abruptas de seguidores generalmente se deben a que el usuario compró seguidores. Las caídas en picado, en cambio, se debe al barrido general que las compañías como Twitter, Facebook o Instagram hacen de cuentas falsas.

2. Interacción con otros usuarios

Se conoce como engagement rate y es otro signo de autenticidad de una cuenta. Es la ratio que cuenta las reacciones como “me gusta”, comparticiones o shares, o comentarios y su relación con el número de seguidores de la cuenta en cuestión.

La consultora tiene identificados los niveles de reacciones estándar a contenidos de cuentas auténticas. Los influencers con un engagement inferior suele denotar fraude.

Por ejemplo, en el sector Moda, el nivel de interacción orgánico, es decir, real, es de 4.91%, mientras que las cuentas “dopadas” o con seguidores falsos, suelen presentar un nivel de interacción del 3.45%. Esto convierte a estos posts de prepago en contenido esponsorizado.

3. Ratings de una cuenta

En televisión hablamos de ratings de audiencia para medir el número de espectadores únicos que tiene un programa.

En redes sociales, también es posible calcular los ratings en función del formato del contenido que se publica, y un rating por debajo de los estándares también son señal de sospecha.

Esto sucede porque, para burlar los algoritmos, hay usuarios que pagan a seguidores falsos para dar más visibilidad de sus publicaciones en los feeds, timelines o muros de otros usuarios.

Por ejemplo, en el sector Viajes, el alcance de audiencia o rating estándar de una imagen es del 20.92%; de un video, 22.87%, y de una historia o story, 2.43%.

Estas métricas se obtienen dividiendo el número de espectadores únicos por el número de seguidores del “instagramer”.

4. Cuantas veces aparece en muro ajeno

Las impresiones es el número de veces que tus publicaciones aparecen en el muro de un usuario. Por ejemplo, cuando un influencer publica una imagen (impresión 1) y cuando un amigo la comparte (impresión 2).

“En Instagram, las publicaciones estándar consiguen un promedio de 1.34 impresiones por usuario único, mientras que las stories, un promedio de 1.14”, afirma Captiv8 en su reporte.

Por sectores, las imágenes de la categoría Mascotas consiguen 1.34 impresiones; los videos, 1.19, y las historias, 1.17.

De nuevo, estas métricas muestran la relación entre el número de apariciones del contenido de un influencer y su cantidad de seguidores.

5. Sectores con más fraude

En función del sector en el que quieras promocionar tu marca o producto debes tener el detector de fakes más o menos sensible.

Moda es la categoría en donde hay más cantidad de fraude, pues 14% de la actividad que generan estos contenidos resulta ser falsa.

En Videojuegos, por ejemplo, es del 9%. Cierra la lista Celebridades, con 4%.

