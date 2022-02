¿Qué tan accesible será el 5G en México? Estos son los teléfonos compatibles y sus precios

En los últimos meses, los dos principales operadores de telecomunicaciones anunciaron el despliegue de su red 5G en México; primero AT&T en diciembre del año pasado y este febrero, Telcel dio el mismo paso; sin embargo, para que la adopción de esta tecnología se acelere entre la población, el reto no solo está en la cobertura, sino también en que haya más teléfonos inteligentes compatibles y que sean más asequibles; ¿cuántos teléfonos hay en el mercado y qué precio tienen?

Si bien desde hace dos años aparecieron en el mercado los primeros equipos capaces de funcionar con esta red, la mayoría eran de alta gama y con un valor de más de 20,000 pesos; según datos de The CIU, para el segundo trimestre del 2021 el gasto promedio por dispositivo de los mexicanos rondaba en 4,328 pesos.

En la actualidad están disponibles en el mercado más de 40 teléfonos 5G, aunque sus precios aún están por encima del gasto entre las personas, ya que lo equipos más económicos con esta tecnología parte de los empiezan en los 6,699 pesos y se elevan hasta los 48,999 pesos, según un análisis hecho por Forbes México entre las principales fabricante de teléfonos.

De acuerdo con el director y senior partner en The CIU, Gonzalo Rojón, la puesta en marcha de esta tecnología no tendrá implicaciones fuertes en la participación de mercado de las empresas y si bien se tendrá una mayor velocidad en los equipos móviles, tampoco modificará la forma en que la gente consume sus datos, debido a que estos están relacionados a un paquete y el 4G ya es bastante rápido.

No obstante, Rojón consideró como uno de los retos para su popularización en el corto plazo que no todas las personas tienen un dispositivo compatible con 5G.

“Este proceso de adopción va a ser un poco más rápido que el 4G, pero sí va a tener un proceso, que la gente vaya cambiando sus teléfonos, que haya equipos de gama media y media-baja que tengan 5G y que las empresas amplíen su cobertura”, afirmó en entrevista el especialista.

Al respecto, el director general de Telcel, Daniel Hajj, comentó durante la presentación del despliegue de su red que cuenta con alrededor de 40 equipos 5G a la venta, de los cuales el más barato saldrá en 5,999 pesos, por lo que piensan que su adopción será muy rápida; de hecho, ya tienen cerca de 1 millón de dispositivos compatibles en su red; por otra parte, el plan más barato sería de 599 pesos.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit, al tercer trimestre del 2021 solo 10.0% (12.1 millones) de los 120.6 millones de smartphones en el país corresponden a estas gamas y capacidades susceptibles de conectarse a servicios 5G.



¿Cuántos teléfonos compatibles hay y qué precio tienen?

Para los fabricantes de smartphones, el lanzamiento de las redes de Telcel y AT&T impulsará las ventas de teléfonos 5G en el país, los cuales se han ido abaratando.

Además, las empresas tienen en sus portafolios dispositivos ya de gama media que funcionan con esta tecnología y se contabilizan en el mercado más de 40 teléfonos.

De acuerdo con datos de Counterpoint Research, en el tercer trimestre del año pasado los envíos de equipos con esta tecnología crecieron en todo el mundo 121% contra el mismo periodo del 2020, donde el jugador con un mayor avance fue Realme, con un avance interanual de 831%.

El director de investigación de la firma, Tarun Pathak, expuso que el 5G como tecnología ha penetrado mucho más rápido que su predecesor, por lo que a medida que sigue madurando el mercado, entra en la siguiente fase de crecimiento con el apoyo de carteras de dispositivos que maduran y se amplían.

Según la consultora, Realme fue quien tuvo el mayor avance en el número de teléfonos colocados en el mercado mundial, con un avance en el tercer trimestre de 831%, seguido por Oppo, con un crecimiento de 165%; Vivo, con 147%; Xiaomi, con 134%; Samsung, con 70%, y Honor, con un aumento de 11% contra el año previo.

En México, Samsung es uno de los jugadores con más dispositivos compatibles con 5G, al tener en su portafolio al menos 11 smartphones que ya pueden navegar en esta red en todos los rangos de precio, el más caro es su flexible Fold 3 que llega a costar 48,999 pesos; sin embargo, tienen una opción mucho más económica, como su Galaxy A52s 5G, con un valor de lista de 10,499 pesos.

Para el director de Producto de la surcoreana en el país, Adrián Castillo, el factor 5G es algo que va ayudar a que crezca el mercado premium, pero se empezará a volver accesible en distintas gamas de precio, por lo que habrá que ver como se dará la penetración del servicio y reaccionan los consumidores.

Y es que además del Fold y A52s, los teléfonos de su nueva familia Galaxy S22 también son compatibles y van de los 21,999 a los 35,999 pesos; además, Samsung tiene los S21, que rondan de los 18,499 a los 26,999 pesos, así como su S20 FE, que tiene un precio de 12,999 pesos.

Mientras, Motorola también tienen 11 equipos compatibles y uno de los más baratos: el g71 5G, a partir de 7,599 pesos; el g51 5G, a partir de 6,699; los g200 5Gm de 13,999 pesos, y modelos Edge, Edge Plus, Edge 20 Lite, Edge 20, Edge 20 Pro y el nuevo Razr.

A su vez, Oppo también considera que el lanzamiento de las redes de Telcel y AT&T detonará este mercado, por lo que de sus 12 equipos disponibles, 3 son compatibles con la tecnología, el Reno5 Z 5G, por 11,999 pesos; Reno6, de 15,999 pesos, y el Find X2 Neo, de 21,999 pesos.

En tanto, Xiaomi, de sus 40 modelos sin contar variantes de memoria, 12 soportan 5G y este año llegarán aún más modelos con esas características, de los cuales el más económico es el Redmi Note 10, de 6,999 pesos, pero también tienen el 11T Pro, de 17,999 pesos, y el más costoso es el Mi 11, que se vende por 21,999 pesos.

“Xiaomi cree en la innovación para todos, y a medida que el uso del 5G se generalice en México, esperamos que la adopción por parte de los usuarios se acelere con el tiempo. La rapidez con la que esto ocurra, depende en última instancia del consumidor. Es por eso que Xiaomi hace lo posible por ofrecer dispositivos compatibles con 5G a través de una gama de precios, lo que permite a los usuarios elegir el dispositivo 5G adecuado para sus necesidades”, aseguró a Forbes México.

A su vez, Ana Sofia Peterson, gerente de relaciones Públicas de Honor México, indicó que su modelo Honor 50 ya cuenta con conectividad 5G y está disponible en el país en dos versiones, una de 12,999 pesos y la segunda de 15,999 pesos.

“Estamos seguros que el nuevo despliegue de redes 5G en México nos ayudará a crecer nuestra participación en el mercado y nos prepara el terreno para entrar con equipos de última tecnología para atender las necesidades de los usuarios”, comentó,

En este sentido, Miguel Romero, gerente de Relaciones Públicas y Marketing de Realme México, indicó que hasta el momento han lanzado 10 equipos en el mercado mexicano y dos tienen conectividad 5G: el Realme 7 5G, por 7,999 pesos, y el GT Master Edition, de 14,999 pesos

Vivo, por su parte, adelantó que para este año está planeando para México el lanzamiento de equipos 5G de gama media que responderán a las necesidades de los consumidores y beneficiarán el crecimiento de esta tecnología en el país.

“Ser parte de esta expansión para Vivo significa mantenerse a la vanguardia y evolucionar a la par de las tendencias tecnológicas y de consumo en cada país, que deriva en la posibilidad de ofrecer a los consumidores mexicanos productos de la mejor calidad con los que puedan sacar el mayor provecho de la infraestructura que ofrecen operadores como Telcel”.

En el caso del iPhone, Telcel explicó que sus modelos compatibles con 5G aún no podrán operar en su red 5G, debido a que es necesaria una actualización por parte de Apple para que puedan hacerlo, la cual esperan se de próximamente. Además, otros operadores como Huawei, TCL, Nokia, One Plus también tienen equipos 5G.

