6 de cada 7 trabajadoras del hogar en México no tienen prestaciones

“En México hay 2.3 millones de trabajadoras del hogar, de ellas, 67% no cuentan con ninguna prestación social y el 96% no cuenta con ningún tipo de contrato lo cual dificulta el reconocimiento de prestaciones y derechos laborales. Además, 7 de cada 10 trabajadoras del hogar en México tiene ascendencia indígena, son una población más vulnerable. La informalidad es altísima en un sector tan esencial para la vida, pero es un problema regional porque en Latinoamérica asciende al 80%”, explica Salua García Fakih, COO y cofundadora de Simplifica.

Durante el lanzamiento de la aplicación que permite llevar la gestión laboral, otorgar seguro social y beneficios de forma fácil y rápida a los y las trabajadoras del hogar, la directora de operaciones indicó que es importante brindar derechos laborales a una trabajadora del hogar, pues su labor es tan importante como la de cualquier otro colaborador de una empresa.

“Esa es la forma de vida de muchas mujeres en el país, con lo que llevan dinero a su casa y deberían poder tener acceso a salud, una vejez con algún tipo de pensión, beneficios como el acceso a las guarderías del ISSSTE y demás. Deberían de contar con estas garantías para su vida, ellas son trabajadoras del hogar, madres y a menudo cabezas de familia. Al acceder a prestaciones de ley, esos beneficios se extienden a sus familias, así que el impacto social es amplio”, afirmó García Fakih.

Asimismo, destacó la ratificación del convenio 189 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) por parte de México y otros países de Latam -mismo que ha ofrecido cobertura legal a casi 15 millones de personas que realizan trabajo doméstico- como un gran aliciente para seguir avanzando en esta materia.

Además de las motivaciones morales, la COO de Simplifica destaca que ya existan este tipo de condiciones regulatorias y advierte que los beneficios no solo son para los trabajadores(as) sino también para el propio patrón.

“La idea es que no corran riesgos, que no tengan que afrontar una demanda. Los hogares deben de protegerse para no tener inconvenientes”, dijo Salua García en entrevista con +Dinero.

Cabe destacar que la aplicación de Simplifica surgió en Colombia en 2016 justamente porque varios amigos de los fundadores fueron demandados por sus trabajadores del hogar y, en el proceso de entender el problema, descubrieron las difíciles condiciones a las que se enfrentaban este tipo de colaboradores.

“Mediante la tecnología simplificamos el proceso para que los patrones no tengan ningún inconveniente. En la app les proveemos el contrato laboral para que lo descarguen y lo firmen, los comprobantes de pago si pagan semanal, quincenal o mensualmente, de modo que esos pagos se puedan legalizar, incluso, en el momento de terminar la relación laboral les organizamos todos los documentos para cerrarla adecuadamente”, detalló la COO.

En Colombia los creadores de esta app han logrado ingresar al sistema de seguridad social a 22 mil trabajadoras a lo largo de 6 años y su expectativa es cerrar el 2023 con cinco mil hogares mexicanos en la plataforma.

“Nuestra visión es empezar por lo legal, pero también otorgar beneficios extralegales. En Colombia contamos con educación financiera para las trabajadoras, les damos becas, entrenamiento, inclusión financiera, psicólogos sin costo. Nuestra visión para México es igual”, finalizó.

