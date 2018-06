7 de cada 10 empresarios desconocen ventajas de nuevos modelos digitales

Los nuevos modelos de la economía digital resultan desconocidos para 7 de cada 10 empresarios, de acuerdo con un estudio de ThePowerMBA.

De hecho, el 70% no sabría identificar la diferencia entre los modelos de negocio lineales y los modelos en los que se basan los ecommerces, marketplaces, aplicaciones o plataformas digitales como pueden ser Airbnb, Amazon o Cabify.

Ante esta situación, ThePowerMBA lanzó una serie de cursos para que los empresarios y profesionales tengan una mayor preparación. Esta empresa firmó una alianza con Wannabot, por lo que ésta lazará un bot específico que se encargará del análisis previo de conocimientos de los usuarios.

Esta inicativa también tiene como objetivo trabajar temas de network, debido a que 46% de los empresarios desconoce el efecto de éste.

PUBLICIDAD

Puedes leer: El 43% de los millennials dejará su empleo actual en menos de 2 años

El análisis también señala como el 82% de los profesionales tienen falta de conocimiento de las materias esenciales de transformación digital, estrategia, Lean Startup, customer Development o metodologías Agile.

“El estudio nos invita a reflexionar si realmente estamos preparados para aprovechar las enormes oportunidades que nos brinda a todos la nueva economía y para competir con éxito en el mundo laboral actual”.

“Ahora la clave no es únicamente tener una buena idea o un buen CV. Es importante poder tener las competencias y el conocimiento de management extremadamente actualizados. Tanto como un médico debe estar a la vanguardia de las nuevas técnicas y tratamientos, no podemos aplicar tratamientos de hace 5 años a los pacientes de hoy; la experiencia profesional se puede volver en nuestra contra si no tenemos la actitud de reaprender constantemente”, afirma Rafael Gozalo, cofundador y co-CEO de ThePowerMBA.

Para Álvaro Benítez, director de desarrollo de negocio de Wannabot, “los chatbots no solo mejorarán los procesos de inscripción, con el consiguiente ahorro de tiempo y de costes, sino que además ayudarán, en un futuro inmediato, a realizar un seguimiento de los conocimientos y a mejorar los resultados finales de los alumnos”.

Wannabot es la plataforma que permite a cualquier persona sin conocimientos de programación crear conversaciones automatizadas para su empresa o clientes. Una de sus principales ventajas es su capacidad para ejecutarse desde cualquier navegador web móvil.

Con la meta que más personas conozcan el beneficio de estos programas, la firma sorteará 5 programas de negocios, para la promoción de junio, por lo que puedes ingresar al siguiente link de ThePowerMBA: https://bit.ly/2xHtz3D