7 de cada 10 mexicanos temen por la seguridad de su hogar cada que se ausentan

Uno de los mayores pesares que tienen los mexicanos al momento de salir a realizar sus labores es dejar su casa sola. Miedo e inseguridad es lo primero que se viene a la mente, y esto no es casual. Según los datos que registra el Observatorio Nacional Ciudadano, el acumulado de estos ilícitos en el primer cuatrimestre de 2019 asciende a 26,925 carpetas de investigación; el 90.67% fueron robos sin violencia.

Y aunque esta incidencia en este periodo es la menor de los últimos 23 años (1997) y menor en 2.29% a los primeros cuatro meses de 2018, (lo equivalente a 632 carpetas de investigación), siete de cada 10 mexicanos se siente preocupados por la seguridad de su hogar constantemente y 90% creen que una app puede ayudarlos a monitorear y controlar de forma remota la seguridad de su hogar.

Este último dato lo comparte la compañía tecnológica Alarm.com, la cual se dedica directamente a proporcionar soluciones tecnológicas basadas en la nube que de forma remota ayuda a cuidar espacios como hogares y negocios.

“A México llegamos hace 6 años, no fue un hit inmediatamente, no ha sido fácil. Sin embargo lo que nos ha tocado es tener paciencia con el mercado, educar al cliente, en sí al mismo mercado. Hemos trabajado en ese cambio de mentalidad, ya que lo que hemos notado es que no están acostumbrado a que un sistema esté interactuando con él y que él tenga el control de su hogar”, señala a Forbes México, Jaider Torres, gerente de desarrollo de negocios internacionales de Alarm.com.

La firma ha desarrollado una encuesta independiente de la mano de Toluna Insigths con una muestra representativa de 537 adultos mexicanos para medir su percepción frente a la seguridad de sus hogares y entender sus necesidades. Esta encuesta en primera instancia revela que el 97% de los mexicanos están preocupados por la seguridad en la ciudad y que, de acuerdo con los encuestados, 40% se siente emocionalmente estresado ante la posibilidad de que su hogar sea víctima de ladrones o vándalos.

Qué proteger y cómo

Según información de la compañía con sede en Estados Unidos, la mayoría de los robos de casas ocurren durante las horas del día cuando las casas están típicamente desocupadas. En muchos casos, los ladrones ingresan a la casa por la entrada principal, que el dueño de la propiedad puede haber olvidado bloquear.

“Para ayudar a prevenir entradas ilegales y robos forzados, los sistemas de seguridad que utilizan la tecnología Alarm.com notifican a los propietarios sobre las puertas desbloqueadas cuando se van y envían alertas de actividades inesperadas cuando se detecta una actividad inusual en la casa”, señala la firma.

Otras de las características que incluye Alarm.com en su despliegue tecnológico y a través de su aplicación son:

• Botón de pánico dentro de la aplicación que envía una señal de emergencia desde su teléfono cuando hay una emergencia en el hogar y usted está lejos del panel.

• Protección contra choque y aplastamiento que señala a la estación central para obtener ayuda, incluso si los ladrones desactivan el panel de seguridad.

• Cámaras para interiores, exteriores y timbres que capturan videoclips que puede ver, descargar y compartir con la policía para prevenir el crimen en el vecindario.

Como tal la compañía trabaja en el segmento Smart Home Security, brindando soluciones para monitorear, proteger y automatizar los hogares. Más que una aplicación inteligente o un termostato frío, Alarm.com conecta sin problemas los dispositivos clave del hogar en una plataforma, para que trabajen juntos y sean más inteligentes.

“Cada sistema se personaliza fácilmente según la configuración única de su hogar y sus necesidades. Con nuestra red de proveedores de servicios autorizados, puede consultar con expertos en seguridad para encontrar la solución adecuada”, detalla.

En el caso de las pequeñas empresas, Alarm trabaja en el diseño para propietarios de pequeñas y medianas empresas, Smarter Business Security combina detección inteligente de intrusos, videovigilancia, control de acceso y gestión de energía en una única solución rentable.

Pagar por protección

El 48% de los mexicanos confía más en que las autoridades atraparían a los ladrones si existiera un video de seguridad, mientras que el 27% cree que los bienes robados se pueden recuperar con más frecuencia si existe un soporte del hurto, detalla Alarm.com.

En este sentido, Jaider Torres, señala que en México los usuarios que se suman a este tipo de herramientas tecnológicas de seguridad han volteado a ver estas soluciones como una ayuda más allá del costo económico que tenga, el cual es mensual y depende del tipo de protección y de cliente al que se le presta el servicio.

“La gente está viendo ya como una herramienta de seguridad que les está ayudando a ahorrar. Lo que hemos visto es que a los clientes les gusta este servicio y lo ven como si pagaran sus servicios como Netflix o este tipo de servicios. A ellos no es que le moleste el precio, lo que ven más es el servicio. Lo que hemos visto es que el cliente ya se ha acostumbrado a pagar esta mensualidad”, detalla.