8 diferencias del crédito hipotecario Infonavit versus el crédito bancario

En general, estos son los requisitos para solicitar un crédito con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit):

Solicitud de inscripción de crédito (a tramitar en el portal de Infonavit Fácil )

) Avalúo de la vivienda con vigencia máxima de seis meses

Acta de nacimiento del titular del crédito tanto en original como en copia

Identificación oficial

Copia del CURP

Copia del RFC

Estado bancario del vendedor

Si la vivienda es de un solo particular, no de un constructor o de un desarrollador, se tiene que presentar el título de propiedad de la vivienda

Copia de la constancia del curso Saber Más para Decidir Mejor.

En entrevista con +Dinero de Forbes México, Luisa Vizcarra Kotasek, gerente del sistema de Centros de Servicio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) nos respondió dos dudas fundamentales respecto a este financiamiento. Te invitamos a leer hasta el final y compartir esta información con amigos y familiares interesados en ejercer su crédito.

¿Cuánto tiempo lleva solicitar un crédito Infonavit?

“En el supuesto de que la persona acudió a nuestras oficinas con cita (el camino ideal es ese para resolver todas sus dudas de manera personal), el periodo desde que se inscribe hasta que sale la persona con su crédito ya inscrito son de 20 minutos a 25 minutos. Desde luego, en el escenario ideal de que la persona cuenta con todos los documentos; ese es el tiempo que hemos registrado en hacer esta solicitud”, asevera Luisa Vizcarra.

¿Y cuánto tiempo tarda el Infonavit en autorizar un crédito?

“Desde que el trabajador está inscrito, como tal desde la solicitud que es el paso uno, nuestra normativa es que no exceda de 40 días hábiles; en este lapso se deben hacer revisiones del crédito de manera interna, a lo mejor pudieran presentarse eventualidades, por ejemplo, que el avalúo no se cargó bien en el sistema o que el vendedor no nos ha puesto su carta de liberación de hipoteca porque lo tenía con otro banco. Esas cuestiones ajenas podrían aumentar el tiempo, pero el deber ser son 40 días hábiles desde el paso uno la solicitud hasta el pago del crédito al vendedor”, explica la gerente del sistema de los CESI.

Finalmente, Vizcarra Kotasek detalla las ventajas que ofrece el crédito Infonavit frente a un crédito hipotecario bancario u otorgado por otro tipo de institución:

1. El ahorro: todos los trabajadores que cotizan en el Infonavit y ante el IMSS tienen un ahorro llamado ahorro de Subcuenta de Vivienda y este se utiliza para aumentar la capacidad de compra, es decir, si este trabajador tiene ocho meses, un año o dos trabajando con determinada empresa, eso aumenta la capacidad de otorgamiento de crédito.

2. Las aportaciones patronales: al adquirir un crédito con el instituto, la aportación del 5% que hace tu empresa se aplica directo a pago de capital del crédito; esta es una diferencia importate porque con el banco no hay una aportación patronal.

3. No se cobran gastos de apertura: no hay cobro por gastos de apertura del crédito a diferencia de otras instituciones donde eso sí tiene un costo.

4. No hay cobros adicionales por comisiones: en Infonavit tampoco hay una comisión específica por administrar el crédito; en otros créditos hipotecarios sí se cobra por ello.

5. Los seguros: el crédito de Infonavit tiene dentro de las protecciones un seguro de daños y un seguro en caso de desempleo, lo cual también es diferente a otras instituciones; estos seguros se cobran en el momento de un siniestro, el seguro en caso de desempleo entra en automático cuando la persona busca cambiar de empresa, rubro, si opta por el autoempleo o si decide tener un negocio propio.

6. El autoseguro: este seguro aplica en caso de fallecimiento o de incapacidad y es diferente a los seguros anteriores. El autoseguro se usa cuando el titular del crédito fallece e inmediatamente también se termina su deuda.

También por incapacidad, si el acreditado o el titular del crédito tiene alguna enfermedad donde el IMSS o una institución de salud lo determinan incapaz, existe un formato y el Instituto le hace un descuento o se condona la deuda inclusive dependiendo el tipo de incapacidad parcial o total.

7. La cobranza social: en caso de que el titular del crédito tenga problemas para pagar, es decir un omiso o dos omisos o alguna situación cuál sea que sea que deje de pagar, existen alternativas de pago o convenios en materia de cobranza social de acuerdo a las posibilidades eonómicas de la persona.

Mientras el titular del crédito muestre voluntad de pago, existen convenios a la medida de los acreditados para que no pierdan su patrimonio y no aumente la deuda por dejar de pagar.

8. Los descuentos: el Instituto tiene diferentes programas de descuento y uno que hace gran diferencia con instituciones financieras es que hay un descuento por liquidación anticipada.

