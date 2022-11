A días de su retiro, Piqué crea una liga de futbol 7

EFE.- El exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué presentó una nueva competición de futbol 7, la Kings League, que disputarán 12 equipos que tendrán como propietarios a algunos de los creadores de contenidos más populares de habla hispana y que está impulsada por la empresa Kosmos.

“Queremos hacer un producto de fútbol cercano a la gente, que permita acceder a los vestuarios de los equipos, que el público vea a los presidentes negociar por los jugadores y que el público pueda participar con un draft“, dijo Piqué, quien será el presidente de la competición, en la presentación que tuvo lugar en la sala Paralel 62 de Barcelona.

Además, Piqué explicó que “es una idea que surgió hace unos meses” cuando fue “a comer” con el creador de contenidos Ibai Llanos. “Quizá vemos exjugadores jugando en esta liga, pero yo aún no me veo jugando. Me acabo de retirar”, puntualizó el excapitán azulgrana.

La Kings League estará formada por 12 equipos y se disputará durante 11 jornadas que se disputarán en domingo. Los seis partidos de cada jornada se retransmitirán en directo por el canal de Twitch de la Kings League y de los creadores de contenidos.

Algunos de los propietarios serán el exfutbolista Sergio “Kun” Agüero y los creadores de contenidos Ibai Llanos, DjMaRiiO, Rivers y The Grefg.

Era buen momento para el retiro: Piqué

Gerard Piqué, ya exjugador del Barcelona, explicó ayer que “desde el principio de la temporada las sensaciones no eran buenas” tras retirarse como futbolista hace dos días en el encuentro del conjunto azulgrana ante el Osasuna.

“En los partidos que no jugué contra el Valladolid y el Elche y al acabar el partido tuve que entrenar me sentí desubicado. Alguna vez me planteé llegar al vestuario y decir que lo dejaba. Pero con las lesiones en mi posición no podía dejar plantado al equipo. En cambio, ahora con el parón sé que los lesionados volverán después del Mundial y consideré que era un buen momento”, desveló Piqué en una entrevista con el creador de contenidos Ibai Llanos.

Respecto a su despedida en el Camp Nou del pasado sábado en el triunfo ante el Almería, admitió que “fue espectacular” aunque a él “nunca” le han “gustado las despedidas”. Piqué dijo que su plan inicial era irse “de un día para el otro y desaparecer”. Pero que se acabó dando cuenta “de lo importante que es una buena despedida”.

Su carrera como futbolista profesional terminó antier martes en El Sadar con una expulsión en el descanso.

En cuanto a la posibilidad de que pueda aspirar a la presidencia del Barcelona en un futuro, Gerard Piqué dijo que “en algún momento” seguro que le apetecerá.

“Ahora mismo no lo tengo en la cabeza, porque tengo ganas de hacer muchísimas otras cosas. Tener la libertad de no estar cada día entrenando, con los fines de semana ocupados, me va a dar la oportunidad de centrarme en otras cosas…”, indicó durante la entrevista.

Piqué no escondió que en un futuro le gustaría ayudar al Barcelona “a explotar el potencial que tiene el club de mi vida”, resumió.

