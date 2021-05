‘A mí nadie me va corromper’, aseguró Abel Murrieta en su último spot

En su último spot de campaña, Abel Murrieta Gutiérrez, candidato a presidente municipal por Movimiento Ciudadano en Cajeme asesinado hace unos días, afirmó que nadie lo iba corromper y que tampoco le tenía miedo al crimen organizado encargado de meter a esa ciudad entre las 10 más violentas del mundo.

“Soy Abel Murrieta y quiero decirles que en Cajeme van a dejar de tener miedo, porque vamos a recuperar el tiempo perdido y va en serio (la lucha en) contra de la inseguridad e impunidad”, declaró el exprocurador de Justicia del Estado de Sonora.

“Ya basta que los malandros sean los dueños de nuestras calles y basta que las drogas roben a nuestros jóvenes y destruyan nuestras familias”, manifestó en su momento quien también fuera abogado de la familia LeBaron.

Lee: Se castigará a los responsables, dice AMLO sobre asesinato de candidato en Cajeme

Hasta el último minuto de su vida, Abel nos demostró que fue un hombre a carta cabal, un hombre dispuesto a darlo todo para proteger a los inocentes, un hombre al que los delincuentes no iban a corromper y por eso lo asesinaron.



Abel, gracias infinitas, descansa en paz.



(2/2) pic.twitter.com/ZE8FoWIuHo — Abel Murrieta (@AbelMurrietaG) May 16, 2021 Así fue el último spot de Abel Murrieta.

“Soy un hombre de ley y voy a poner orden, a mí no me tiembla la mano, yo no tengo miedo y a mí nadie me va a corromper”, aseveró el candidato de Movimiento Ciudadado, quien falleció la tarde del 13 de mayo de 2021 por un ataque armado del crimen organizado asentado en Cajeme.

Abel Murrieta Gutiérrez repartía propaganda y promovía el voto a su favor en las calles de Cajeme, la cuarta ciudad más violencia del mundo de acuerdo con el ranking de Seguridad, Justicia y Paz del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

En 2020, Cajeme registró más de 442 homicidios dolosos por una batalla registrada entre grupos del crimen organizado.

Aproximadamente 70% de esos homicidios fueron realizados en Ciudad Obregón.

Abel Murrieta era licenciado en derecho de profesión y fue subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora del 2003 al 2004 y como procurador del 2004 al 2012, marcando su periodo el incendio en la Guardería ABC.

De 2012 al 2015 fungió como diputado local Distrito XVI y siguió el siguiente trienio como diputado federal.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado