MC denuncia a Vicente Fox ante el INE por violencia de género contra Mariana Rodríguez

El coordinador de precampaña de Samuel García, Jorge Álvarez Máynez, presentó una queja en contra del expresidente Vicente Fox ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política en razón de género en contra de Mariana Rodríguez.

“Presentamos una denuncia contra Vicente Fox por los ataques que hizo a Mariana Rodríguez en razón de su género. No vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado”, escribió el también coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano.

Presentamos una denuncia contra @VicenteFoxQue por los ataques que hizo a Mariana Rodrguez en razón de su género.



No vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado.



Su desesperación debe tener límites: pic.twitter.com/lSdH1E0D31 — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) November 27, 2023

La queja fue presentada en el Instituto Nacional Electoral (INE), en donde menciona que el 25 de noviembre, el exmandatario federal de 2000 a 2006 le llamó “dama de compañía” a Mariana Rodríguez, quien es esposa de Samuel García.

“Pedro, cuéntanos la historia. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”, escribió en sus redes sociales Vicente Fox en respuesta a una publicación que hizo Pedro Ferriz sobre que daría a conocer información del precandidato de Movimiento Ciudadano.

Después de esta publicación, Mariana Rodríguez le respondió al exmandatario federal y le dijo que las mujeres no son accesorios ni objetos.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, señaló Mariana Rodríguez en su cuenta de X.

