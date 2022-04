Académicos piden a AMLO parar la construcción del Tren Maya

Académicos le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador detener la construcción del Tren Maya. En un escrito enviado al mandatario exponen una serie de razones por las cuales no debe seguir esta obra.

Mencionan que ya habían mandado en 2018 una carta, pero “ante la gravedad e irreversibilidad de los daños que están siendo causados y ante la falta de respuesta a nuestra petición de detener la obra y abrir un espacio de diálogo, presentamos, una vez más, nuestras razones“.

En el escrito enlistan 20 razones, entre las cuales se explican los daños medioambientales, arqueológicos y la generación de una inequidad social. Entre estas están:

El turismo masivo que impulsa el Tren Maya con la consiguiente urbanización acelerada y no planificada, afectará los modos de vida, deteriorará las condiciones sanitarias, propiciará la generación excesiva de basura y aumentará tanto el consumo como la contaminación del agua.

El Tren Maya generará una migración masiva que impactará a los bosques tropicales, que al igual que otros ecosistemas, se ven presionados por el crecimiento poblacional, la ganadería, la agricultura extensiva, el agronegocio y los desarrollos turísticos de gran escala.

También destacan que los indicios conocidos, muestran que ese territorio fue extensamente ocupado por el pueblo maya y que gran parte de los datos sobre la historia y trayectoria de esa civilización se encuentran plasmados en las edificaciones, vestigios y sitios arqueológicos que en parte serán destruidos por las obras.

La infraestructura del Tren Maya fragmenta el paisaje, impidiendo la movilidad natural e indispensable de las especies, y propicia daños irreversibles en los servicios ecosistémicos, que tarde o temprano afectarán la calidad de vida de los centros urbanos y las poblaciones locales.

La falta de planeación, discusión y evaluación que por ley debió tener esta megaobra. Esto determina cambio de rutas multiplicando el daño ecosocial y destruyendo comunidades y ecosistemas de manera inútil y más allá de lo que la obra requeriría.

En ese sentido, se pronuncian por: que el gobierno detenga la construcción del Tren Maya, se comience una evaluación seria y cuidadosa de los impactos que la obra ha ocasionado, se destine financiamiento para la restauración social y ecológica de la región, así como que se realice una profunda discusión, que incluya prioritariamente a los pueblos y comunidades indígenas regionales, sobre la pertinencia de éste y otros proyectos que tiendan a recuperar sus valores ambientales y culturales.

“No somos pseudocientíficos, no somos conservadores, no somos adversarios. Somos académicos con trabajo de campo y de gabinete, que tenemos un profundo compromiso con el bien de México y así lo hemos demostrado por décadas, a lo largo de las cuales hemos señalado los problemas causados por programas de gobierno, proyectos corporativos, iniciativas no sustentables de cualquier origen”, sentencian los más de 300 firmantes de la UNAM, IPN, INAH, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de Yucatán, entre otras.

