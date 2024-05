Sheinbuam insiste en reformar al poder judicial para combatir la inseguridad en México

EFE.- La candidata presidencial del oficialismo en México, Claudia Sheinbaum, insistió en reformar el Poder Judicial para combatir la inseguridad en el país y subrayó que los jueces no pueden desligarse del problema.

“Lo más importante es que asuman su responsabilidad, no pueden estar dando amparos como los dan ahora, no puede ser que resulta que ellos no son responsables de la seguridad en nuestro país, por eso nuestra propuesta es coordinación y mejora del Poder Judicial y fiscalías”, dijo.

La abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia estuvo en la violenta ciudad de Celaya, la tercera más poblada del estado de Guanajuato, que desde el 2018 concentra la mayor cantidad de homicidios dolosos año con año.

El 1 de abril, la candidata del partido oficialista Morena a la Presidencia municipal de Celaya, Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, fue asesinada a tiros mientras estaba en un evento de campaña.

Este sábado Sheinbaum visitó esta misma ciudad, y antes de iniciar su mitin, se guardó un minuto de silencio por el homicidio de Gisela.

En su discurso, lamentó la incesante violencia que se vive en Guanajuato, la cual, aseguró, deriva de un modelo de desarrollo económico fallido y agotado impulsado por el Partido Acción Nacional (PAN), mismo que gobierna el estado desde hace casi 33 años.

“Guanajuato es el primer lugar en homicidio doloso y la pregunta es por qué: corrupción, abandono, no se piensa en el pueblo, todo eso conjuntado”, dijo la exjefa de Gobierno de Ciudad de México.

La aspirante presidencial del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) también advirtió a las autoridades electorales del central estado de Guanajuato para que sancione prácticas irregulares de compra de votos con la repartición de apoyos económicos.

’’Se está cometiendo un delito electoral en Guanajuato con la repartición de la llamada ‘Tarjeta Rosa’, y ahí exigimos al Instituto Electoral de Guanajuato que sancione. Se está repartiendo una tarjeta donde reparten 9,000 pesos (unos 529 dólares), que aparte es uno de los ofrecimientos de la candidata del PAN o del PRIAN’’, manifestó.

Luego, apuntó que cuando Morena refrende el poder en la Presidencia de México y derrote al PAN en Guanajuato, habrá más oportunidades laborales, académicas y culturales para los jóvenes.

“Ningún joven debería acercarse a un grupo delictivo por necesidad o por identidad, tenemos que darles otras opciones”, agregó.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum también apuntó que es necesario mejorar el Poder Judicial mexicano, y para ello respaldó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador: que ministros, magistrados y jueces sean electos vía voto directo, no a través del Senado.

“En cualquier lugar del país donde esté, y hago esa pregunta ¿Cómo son los jueces en el país? Y antes de que esté terminando la frase dicen (los asistentes gritan ‘¡corruptos!’), ¿Y muchos de los magistrados cómo son? (vuelven a gritar ‘¡corruptos!’)”.

La candidata oficialista aseguró que durante su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023) logró disminuir a la mitad los homicidios dolosos, mientras que los delitos de alto impacto se redujeron 60%.

Al finalizar el evento, Sheinbaum le alzó la mano a quien tomó el lugar de Gisela Gaytán como candidato de Morena en Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez.

Las elecciones del 2 de junio serán las más grandes de la historia de México, con más de 20,000 cargos de elección popular, entre ellos la presidencia, el Congreso federal y nueve Gobiernos estatales.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Inspírate, descubre y comparte. ¡Síguenos y encuentra lo que buscas en nuestro Instagram!