La nueva normalidad da oportunidad para fortalecer búsqueda de desaparecidos

La nueva normalidad tras la pandemia de coronavirus es una oportunidad para fortalecer los mecanismos e instituciones que buscan a las personas desaparecidas, para lo cual se les debe dotar de herramientas suficientes, aseguró la presidenta de Amnistía Internacional en México, Tania Reneaum Panszi.

Luego de que la Secretaría de Gobernación presentó la actualización de la cifra de personas no localizadas desde la década de los 60, la cual es de más de 73,000 personas.

Además, la entidad dio a conocer una plataforma digital donde se puede consultar en tiempo real la cifra y los datos de las personas desaparecidas, al igual que también se pueden registrar a una persona no ubicada sin necesidad de presentar una denuncia de manera previa.

“Es una oportunidad. Transparentar datos nos muestra la dimensión del problema, pero se tienen que fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)”, expresó Reneaum Pansz en entrevista para Forbes México.

De igual manera, reiteró que también se necesita fortalecer los servicios forenses en el país, puesto que no basta con que las entidades federativas cuenten con una área como esta, sino que se les dote de equipo y herramientas científicas para la investigación.

Durante la presentación de los nuevos datos, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, aseguró que de las 32 comisiones locales que hay en cada estado fueron 24 las que pidieron subsidio de la CNB, el cual se les asignó en su totalidad.

“El presupuesto de subsidios supera los 341 millones de pesos, se ha entregado más del 80%, y cerca del 20% está disponible, se entregará a cada una de las comisiones locales en tiempo y forma, con toda oportunidad de acuerdo en lo establecido en los convenios suscritos con cada uno de los gobiernos de las entidades”.

Por su parte, la representante de Amnistía Internacional en México subrayó que las autoridades en todos sus niveles deben asegurar una interlocución con las víctimas, puesto que tienen el derecho a hablar y ser escuchadas, mientras los servidores públicos tienen la obligación de escuchar y dar una ruta de respuestas.

“Estoy pensando en lo que pasó en Guanajuato, las madres que buscaban a sus hijos fueron víctimas de una represión policial por parte de la policía estatal. Nos parece grave porque en lugar de construir un diálogo con las víctimas, se construye una confrontación”.

Tras la renuncia de Mara Gómez como titular de la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV) y las protestas de familiares de las personas desaparecidos hace unas semanas, la activista refirió que debe alertar la ausencia de una política de atención a víctimas.

“Lo que nos muestra en la CEAV es que no hay dinero para la atención a las víctimas. Las víctimas tienen derecho a una reparación pecuniaria o más integral, no se ha logrado que haya garantías de no repetición”.

Sin embargo, aceptó que la herramienta que presentó este lunes la Segob es una de las solicitudes más importantes que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, de las Naciones Unidas y de las familias de personas desaparecidas, puesto que permite que haya un registro unificado, así como una transparencia de información con las víctimas.

“Es un paso importante para ponerle nombre, cifra a lo que en este país ha sido el fenómeno de las desapariciones”.

Encinas Rodrífuez aseveró que durante el primer semestre de 2020 hubo una disminución en el número de denuncias por desaparición en comparación con el mismo periodo del año pasado, puesto que de enero a junio de 2019 se reportaron 3,679 desaparecidas, en tanto, se tiene registro de 2,332 personas no localizadas durante los primeros seis meses en este 2020.

Al respecto, Reneaum Panszi indicó que ello se puede deber a una combinación de factores: la estrategia de la actual administración en materia de desaparecidos y la emergencia sanitaria por el covid-19.

“En el contexto de la pandemia, hoy la cifra negra podría ser más elevada que antes, las fiscalías no están en condiciones de recibir las denuncias como antes o las familias no tienen las condiciones para poder salir a denunciar.

“Quien activa la búsqueda es la familia y en los contextos hay mucha gente que se ha quedado sin recursos, sin medios de vía. Están buscando a su familiar mientras buscan cómo sobrevivir”.

En ese sentido, enfatizó su preocupación respecto a la estrategia de seguridad que está implementando la actual administración, ya que es la misma a la sexenios anteriores: una progresiva militarización del país y lento regreso de los militares a sus cuarteles.