Acuerdo de fusión entre Paramount y Skydance centra la atención en los principales estudios de Hollywood

Skydance Media alcanza un acuerdo para fusionarse con Paramount Global, lo que pone fin a una saga de meses de duración que tuvo suficiente drama para rivalizar con una película de Hollywood, incluyendo un colapso casi total en las negociaciones del acuerdo, una reestructuración de la sala de juntas y una oleada de ofertas competitivas.

Las empresas acordaron un proceso de dos pasos, en el que Skydance y sus socios adquirirán National Amusements, que posee la participación controladora de la familia Redstone en Paramount, por 2,400 millones de dólares en efectivo.

Posteriormente, Skydance se fusionará con Paramount, ofreciendo 4,500 millones de dólares en efectivo o acciones a los accionistas y aportando 1,500 millones de dólares adicionales a su balance.

Aquí están los principales estudios de Hollywood y sus actuaciones:

Universal Pictures, fundada en 1912 y propiedad del gigante de los medios Comcast, es uno de los estudios cinematográficos más grandes de Hollywood.

Cuenta con clásicos como “Jurassic Park”, “Fast and Furious” y “Minions”. “Tiburón” y “ET el extraterrestre”, que se convirtieron en las películas más taquilleras de todos los tiempos durante sus estrenos iniciales, también forman parte del catálogo de Universal.

La filmoteca cuenta con más de 6,500 títulos, según su informe anual.

Universal ocupó el puesto número 1 en la taquilla mundial el año pasado por primera vez desde 2015.

Universal Pictures y Focus Features, bajo el nombre de Comcast, acumularon alrededor de 1,940 millones de dólares en ingresos de taquilla en Estados Unidos y Canadá en 2023, según la firma de investigación Comscore.

El año pasado, los ingresos por ventas de cines ascendieron a 2,080 millones de dólares, según el informe anual de la compañía, impulsados ​​por grandes triunfos, entre ellos la épica “Oppenheimer” de Christopher Nolan y la aventura animada “The Super Mario Bros. Movie”.

Universal dominó los Premios Oscar de este año, impulsado por “Oppenheimer”, que ganó siete Oscar, incluida mejor película.

Paramount Pictures considerada la joya de Paramount Global, ha atraído a muchos pretendientes a lo largo de los años.

Sin embargo, Shari Redstone, accionista controladora de la compañía a través de su participación en la empresa matriz National Amusements, se ha mostrado reticente a desprenderse del estudio que su padre, el fallecido Sumner Redstone, adquirió en 1994.

La biblioteca del estudio consta de más de 1,000 títulos, incluidos “Star Trek”, “El Padrino” y “Misión Imposible”, con derechos para 2,500 películas adicionales.

“Misión: Imposible – Dead Reckoning Parte Uno”, protagonizada por Tom Cruise, es su película más taquillera, con ingresos de taquilla de 172.1 millones de dólares el año pasado en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, según mostraron los datos de Box Office Mojo de IMDb.

El año pasado, Paramount Pictures recaudó 842.4 millones de dólares en ingresos de taquilla en Estados Unidos y Canadá, según mostraron los datos de Comscore.

Paramount, al igual que otros estudios de Estados Unidos, se está recuperando de las huelgas que los guionistas y actores de Hollywood llevaron a cabo durante meses el año pasado. Además de la debilidad del mercado publicitario, las huelgas afectaron a la pérdida de beneficios de la empresa.

Walt Disney y su hermano Roy Disney fundaron “Disney Brothers Cartoon Studio” después de firmar un contrato con el distribuidor MJ Winkler para “Alice Comedies” en octubre de 1923. El estudio pasó a llamarse Walt Disney Studios en 1926.

Su colección de estudios de renombre incluye a Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Lucasfilm, Marvel Studios, Searchlight Pictures y 20th Century Studios.

Disney es el hogar de franquicias cinematográficas populares como “Los Vengadores”, “Guardianes de la Galaxia”, “Piratas del Caribe” y posee una colección de versiones de acción real de cuentos clásicos como “Alicia en el país de las maravillas”, “Maléfica”, “El libro de la selva”, “La Bella y la Bestia” y “El Rey León”.

En total, hasta el 30 de septiembre del año pasado, la compañía ha lanzado alrededor de 1,100 películas de acción real de larga duración y 100 películas animadas de larga duración.

Los estudios de Hollywood generaron ingresos de taquilla combinados en Estados Unidos y Canadá por 1.900 millones de dólares en 2023, dijo Comscore, con éxitos como “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” y la película de fantasía musical “La Sirenita” encabezando las listas.

Propiedad de Warner Bros Discovery, Warner Bros Motion Picture Group incluye Warner Bros. Pictures, New Line Cinema y Warner Bros. Pictures Animation.

Te puede interesar: Mercedes-Benz inaugura centro de investigación y producción de baterías en sede de Stuttgart

Un acuerdo entre muchos de la industria en Hollywood

La empresa cuenta con una biblioteca de 12,500 largometrajes que incluye franquicias como “Wonder Woman”, “Harry Potter” y “Batman”.

Warner Bros. Pictures Animation comenzó su viaje con los icónicos “Looney Tunes” en 1930 y ha producido clásicos como “El gigante de hierro”, la franquicia “La película Lego” y “Happy Feet”.

En 2023 fue noticia con la aventura de la muñeca feminista “Barbie”, que superó los mil millones de dólares en ventas de entradas en todo el mundo.

Los lanzamientos recientes de la compañía, como “Dune: Part Two”, repleta de estrellas, recaudaron alrededor de 711.8 millones de dólares en taquilla en todo el mundo, según Box Office Mojo.

El estudio de Hollywood ocupó el tercer lugar el año pasado en ingresos de taquilla en Estados Unidos y Canadá con aproximadamente 1,430 millones de dólares, según Comscore.

Sony Pictures Entertainment, una unidad del grupo japonés Sony, se formó a través de la compra de $3.4 mil millones de Columbia Pictures Entertainment en 1989.

Sony Pictures Motion Picture Group incluye más de 3,500 títulos de películas a marzo de 2023, incluidas 12 ganadoras del Premio de la Academia a la mejor película.

Ha producido algunas de las franquicias más notables de la industria, como “Jumanji”, “Resident Evil”, “Spider-Man”, “Bad Boys” y “Men in Black”.

El año pasado, el estudio lanzó su esperada película llena de adrenalina ” Gran Turismo “, una adaptación de la exitosa franquicia de carreras de autos de Sony PlayStation del mismo nombre.

La película recaudó más de 44 millones de dólares en taquilla nacional y más de 122 millones de dólares en taquilla mundial, según Box Office Mojo. Sony Pictures Entertainment y la firma de capital privado Apollo Global Management habían expresado interés en adquirir Paramount Global.

El estudio independiente con sede en Santa Mónica, California, fue fundado en 2010 por David Ellison, hijo del multimillonario fundador de Oracle, Larry Ellison.

En 2006, David Ellison abandonó la escuela para financiar “Flyboys”, una película sobre la Primera Guerra Mundial sobre pilotos de combate protagonizada por James Franco y Ellison. La película fracasó y otro proyecto, “Northern Lights”, no logró despegar.

“El nombre Skydance proviene del amor de David por la aviación”, según el sitio web. “True Grit” fue el primer largometraje de la compañía que recibió 10 nominaciones al Oscar.

El estudio se hizo conocido después de asociarse con Paramount Global y coproducir las películas “Top Gun: Maverick” y “Misión: Imposible”.

Las películas de Skydance han recaudado más de 8 mil millones de dólares en taquilla en todo el mundo, según su sitio web.

El estudio independiente A24, con sede en Nueva York, fue fundado por tres ejecutivos de cine, Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges, en 2012.

La primera película que A24 produjo y financió, junto con Plan B Entertainment de Brad Pitt, fue “Moonlight”, que ganó el Oscar a mejor película en 2017.

Parte de su éxito de taquilla proviene del género de terror, con películas aclamadas por la crítica como “Hereditary” y “Midsommar”.

El estudio recaudó 136.7 millones de dólares en ingresos de taquilla en Estados Unidos y Canadá el año pasado, según datos de Comscore, impulsados ​​por éxitos como “Priscilla”, una película sobre la esposa de Elvis Presley.

A24 obtuvo 18 nominaciones al Oscar en seis películas en 2023. “Everything Everywhere All at Once” del estudio ganó siete premios Oscar, incluida la de mejor película.

Amazon.com cerró su acuerdo de 8,500 millones de dólares para comprar MGM en 2022, combinando al legendario cineasta detrás de “Rocky” y “James Bond” con el gigante minorista en línea.

MGM reforzó la oferta de Amazon Prime Video con más de 4,000 títulos de películas.

El año pasado, Amazon MGM Studios obtuvo ingresos de más de 275 millones de dólares, según datos de Comscore.

Con información de Reuters.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas de nuestro contenido