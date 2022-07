CMB Regional Centers y NHK Capital Partners, la llave de acceso para residir o invertir en Estados Unidos

Estados Unidos es uno de los destinos de migración más atractivos. A residentes y extranjeros ofrece oportunidades para construir una mejor calidad de vida, profesional y educativa. Esta nación también representa el lugar para buscar nuevas opciones de inversión.

Entre el abanico de opciones para migrar de manera segura a Estados Unidos, se encuentra el Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5, que se ha posicionado como una forma simple y confiable para lograr la residencia permanente.

En 1990, el Congreso de los Estados Unidos creó el Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5. Esta categoría de visa está dirigida a ciudadanos extranjeros calificados que buscan obtener la residencia permanente legal invirtiendo en la economía estadounidense y creando al menos 10 empleos de tiempo completo en los Estados Unidos.

El programa es administrado por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services, «USCIS»). La inversión requerida es de US$ 1.05 millón, pero se puede reducir a US$ 800,000 si la inversión objetivo se hace en un área designada para la promoción de empleo (Targeted Employment Area, “TEA”), que se define como un área rural o de alto desempleo.

En 1992, el Congreso creó un componente adicional al programa estándar EB-5: el Programa Piloto de Centros Regionales. Un Centro Regional es una entidad pública o privada designada por el USCIS, que está autorizada para convocar a múltiples inversionistas inmigrantes y agrupar sus inversiones para lograr un mayor impacto económico.

Los Centros Regionales están autorizados para operar dentro de regiones geográficas definidas que requieren la aprobación del USCIS a través de un riguroso proceso de solicitud. Los ámbitos geográficos en los que pueden operar son ciudades, condados o estados enteros.

Los Centros Regionales CMB, con más de 25 años de experiencia, ofrecen una oportunidad definitiva con metodología comprobada para emigrar a Estados Unidos de manera permanente y segura. Se trata de uno de los más antiguos Centros Regionales aún activos y con mayor éxito en la industria EB-5.

Diana Pantoja, Directora de Relaciones con Inversionistas Latam de CMB Regional Centers y NHK Capital Partners, explica en entrevista, durante el Foro de Real Estate 2022 de Forbes México, que su programa de Visa de Inversionista EB-5 es una inversión pasiva muy productiva.

“Las familias que deciden migrar a través de nuestro programa pueden vivir su día a día tal cual. Nosotros como centro regional nos encargamos de administrar la gestión de la inversión de nuestros inversionistas, cumpliendo con los requisitos del programa, y ellos tienen la oportunidad de vivir en cualquier lugar de Estados Unidos”, indica.

CMB ha trabajado con inversionistas y familias completas de más de 103 países con perfiles muy diversos. Esto incluye al inversionista, esposo o esposa y cualquier hijo soltero y menor de 21 años. Otros que son independientes y aplican para ellos mismos.

La conclusión del programa de la Visa de Inversionista EB-5 actualmente puede extenderse hasta 8 años, de acuerdo con el cronograma y respuesta del USCIS. Pero La nueva Ley de Reforma e Integridad EB-5 (promulgada el 15 de marzo de 2022) le manda a USCIS que haga un estudio de costos de sus tarifas de proceso para que tenga los suficientes recursos para bajar los tiempos promedio de proceso. El estudio tiene que ser terminado antes del año de promulgación de la ley y luego tiene 60 días para publicar la nueva tarifa y tiempos de proceso.

Se debe llenar algunos formularios, como la petición I-526E, en la que el solicitante promete a USCIS que entiende cómo funciona el programa, que todos los requisitos se cumplirán a través del centro regional, que hay un componente de riesgo, que los fondos de donde proviene la inversión son legales, entre otros.

Asimismo, la nueva ley establece que USCIS debe permitir que ciertos inversionistas EB-5 con presencia en Estados Unidos con visa válida (como Estudiante F-1, Inversionista E-2, Trabajador H1-B, etc.) puedan presentar juntas su Petición I-526E para Residencia Condicional EB-5 y su Solicitud I-485 de Ajuste de Estatus. Esto también les permitiría pedir autorización para trabajar I-765 y permiso de viaje I-131 mientras se procesa su Petición I-526E.

Regularmente, comparte Diana Pantoja, toma entre 2 a 3 años para que el departamento de migración verifique y dé luz verde para participar en el programa e ingresar a Estados Unidos para comenzar la residencia permanente condicional de dos años, requerida por el programa. Unos 90 días antes de que concluya este periodo, se debe cumplir la segunda petición, la I-829, que básicamente es demostrar que todo lo que se prometió en la primera petición se cumplió, con todas las pruebas y una solicitud para tener todo las condiciones eliminadas para la residencia permanente. Entonces, comienza la transición de la residencia permanente condicional a la residencia permanente con Green Card.

Al finalizar el programa, el inversionista puede esperar recibir la devolución de su inversión inicial (USD $800,000 o US$1.05 millón).

Para aquellos inversionistas buscando opciones para diversificar su patrimonio, sin componente migratorio, NHK Capital Partners, su empresa afiliada, ofrece proyectos de alta calidad en la cual inversionistas pueden acrecentar su capital con una inversión mínima de USD $100,000.00 y con plazos de inversión promedio de 4 años.

La idea nació cuando inversionistas que habían completado el ciclo de inversión EB5 con CMB recibían la devolución de su capital y buscaban proyectos para reinvertir su capital. La mayoría de los proyectos que ofrece NHK tienen su base en el estado de Texas e incluyen el financiamiento del desarrollo o construcción de activos comerciales y residenciales como hoteles, desarrollos de oficinas, complejos de viviendas unifamiliares, complejos de apartamentos, entre otros.

Invertir en proyectos inmobiliarios estratégicos

El modelo de negocio de CMB Regional Centers y NHK Capital Partners es como el de un banco o prestamista privado. Los inversionistas interesados en la residencia eligen un proyecto para invertir su dinero y de los fondos recabados se prestan al desarrollador del proyecto o, en su caso, en la diversificación de inversiones.

“Nuestros plazos de préstamo son de seis años. Cuando el préstamo madura, los desarrolladores deben regresar el dinero y es aquí cuando nosotros tenemos el capital disponible para devolver su dinero a nuestros inversionistas elegibles.”, dice Diana Pantoja.



Tanto CMB Regional Centers como NHK Capital Partners trabajan en colaboración con desarrolladores líderes en su industria para garantizar la calidad de los proyectos para la inversión EB-5 y la diversificación de inversiones.

Centros Regionales CMB, considerado el centro regional líder en la industria EB-5, ha

financiado con éxito más de 75 proyectos EB-5 en 20 estados diferentes de Estados Unidos.

Los proyectos inmobiliarios en los que están enfocados actualmente CMB se encuentran en el sector industrial, específicamente en la construcción de centros logísticos, beneficiado principalmente por el crecimiento del comercio electrónico durante la pandemia de cadenas como Walmart o gigantes como Amazon.

“Trabajar con desarrolladores como Hillwood Development, que son expertos en desarrollar y construir este tipo de activos, le brinda mucha confianza a nuestros inversionistas. Antes de que comience la construcción de estos centros logísticos, Hillwood ya ha firmado acuerdos de arrendamiento con empresas Fortune 500, lo que agrega tranquilidad a nuestros inversionistas.”, comparte.

Desde 2007, CMB ha trabajado con más de 5,800 familias, de las cuales 2,100 ya han recuperado su inversión y más de 1,800 cuentan con su tarjeta de residencia permanente. CMB tiene el 100% de aprobación de sus proyectos. Obtén más información con los expertos en visas EB-5 de CMB Regional Centers y NHK Capital Partners.

