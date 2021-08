Digitalización, motor de la agilidad empresarial

La cadena de suministro tiene que cambiar para satisfacer las demandas, y la digitalización trae consigo muchas posibilidades para lograrlo. Sin embargo, la forma de adaptarse para sobrevivir depende de lo bien que las empresas respondan a sus entornos.

Por esta razón, empresas líderes en cadena de suministro, como Ryder México, ofrecen soluciones que incluyen la digitalización de procesos dentro de elementos como los espacios de almacén, el cumplimiento de órdenes y la operación de redes de distribución coherentes e integrales para el comercio electrónico y la omnicanalidad así como para la logística tradicional, lo que permite a sus clientes cumplir con sus promesas y contar con cadenas diligentes, oportunas y alineadas a sus necesidades.

La visibilidad dentro de la cadena de suministro sigue siendo un gran reto para las empresas de todo el mundo. Conforme estudios realizados, un promedio del 55% de los datos de una empresa son “datos oscuros”, es decir, información que no es accesible de manera significativa.

Sin embargo, según predicciones, al menos el 50% de las grandes compañías globales utilizarán Inteligencia Artificial, IoT y analítica avanzada en las operaciones de la cadena de suministro para 2023.

De cara a las perspectivas vislumbradas para el futuro, las decisiones que deberán tomar los operadores de las cadenas de suministro en México y el mundo necesitarán estar sustentadas en factores como la agilidad, la proactividad y la escalabilidad para contar con mayor visibilidad y control sobre todos los elementos que componen su logística.

Como se ha demostrado hasta ahora, el uso de herramientas digitales permite mejorar la productividad a través de almacenes, equipo de transporte y dispositivos interconectados que proporcionan los datos necesarios para una mejor trazabilidad, control y predictibilidad, reduciendo así los tiempos de entrega y anticipar mejor las fluctuaciones de la demanda.

Foto: Cortesía, Ryder México.

Si bien el uso de herramientas es uno de los ejes para alcanzar el proceso de digitalización, no debe dejarse de lado la importancia del rol de los profesionales que forman parte de este complejo sistema. Una cadena efectiva, por lo tanto, debe observar la implementación simbiótica que combine las cualidades de los humanos como la creatividad, la innovación y el juicio, con las eficiencias mecánicas de las máquinas y sus grandes capacidades de procesamiento de datos para lograr una gestión flexible y adaptable dando agilidad y resistencia en toda la cadena de suministro.

La correcta implementación de los elementos hasta aquí descritos representa las bases para la construcción de las cadenas de suministro del presente y de su desarrollo en el mediano y largo plazo. La clave para llevarlo a cabo de manera correcta no sólo es observar a la digitalización como una herramienta de eficiencia, si no como un motor de agilidad empresarial para permitir a diferentes industrias ser más resilientes a las transformaciones y eventos no anticipados.

Por tanto, para asegurar que las inversiones dirigidas a la digitalización sean efectivas, los encargados del sector deberán tomar en cuenta la importancia de diversificar dicho financiamiento y dirigirlo a impulsar de manera estratégica cada uno de los eslabones de la cadena, con el objetivo de acelerar el correcto intercambio de datos entre éstos, dando como resultado procesos más ágiles y eficaces.

Tomar en cuenta lo anterior permitirá el desarrollo de una cadena de suministro digital y circular, que analice los procesos como redes dinámicas de sistemas integrados no lineales para el desarrollo de una logística demand-driven.

Foto: Cortesía, Ryder México.

