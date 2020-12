La diferencia la hicimos juntos: Industria Mexicana de Coca-Cola

La Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) concluyó un año sin precedentes, lleno de retos que han impactado diferentes ámbitos. Aprendió a adaptarse a una nueva normalidad y a reafirmar su compromiso con la sociedad en favor de la seguridad y bienestar de las comunidades en donde opera.

La IMCC comprobó que, sin importar los retos que se presenten, todo es posible, siempre y cuandose haga en conjunto.

Durante 2020, emprendió numerosas iniciativas que muestran el valor de sumar esfuerzos para hacer la diferencia.

Juntos somos más fuertes

Mediante sus canales de comunicación, la Industria Mexicana de Coca-Cola compartió a la población las principales medidas de higiene y prevención ante la contingencia sanitaria por COVID-19.

Asimismo, a través de Fundación Coca-Cola trabajó en equipo junto con otras empresas e instituciones en la iniciativa Sumamos por México para habilitar el Centro Citibanamex, que fue entregado al Gobierno de la Ciudad de México como unidad temporal para atender casos de pacientes con COVID-19.

A través de la campaña #PorTodos, la compañía reconoció el esfuerzo de todas las personas que formaron parte de esta lucha, mandándoles un mensaje de apoyo y agradecimiento ante la crisis provocada por el nuevo coronavirus, mientras que The Coca-Cola Company se sumó al especial global ‘One World: Together at Home’, organizado por Global Citizen en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer frente a la pandemia.

Acciones positivas

Cruz Roja Mexicana y Fundación Coca-Cola trabajaron en la prevención y atención del nuevo coronavirus en el país, con el apoyo de 32 delegaciones a nivel nacional con productos sanitarios, equipamiento para asistencia médica, campañas de prevención, atención médica y gastos operativos.

Crédito: cortesía IMCC

Gracias a la alianza establecida entre Cruz Roja Mexicana y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), y con el apoyo de Fundación Coca-Cola, Fundación BBVA y Fundación Jenkins, la IMCC colaboró en la instalación del hospital de campo del INER con capacidad para 40 camas para atender a pacientes críticos con COVID-19, lo que incrementó la atención en un 40%.

Responsabilidad social

Con el apoyo de PetStar –la planta de reciclaje más grande del mundo y que forma parte de la Industria Mexicana de Coca–Cola, se donó 1 millón de botellas de PET que fueron transformadas en más de 200,000 caretas de protección, las cuales fueron entregadas a personal médico y fuerza de ventas para hacer frente al COVID-19, y brindar protección durante sus actividades diarias.

Además, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la IMCC se integró al plan DN-III, apoyando al Ejército mexicano para llevar más de 231,000 litros de agua a 35 hospitales militares y del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), los cuales fueron habilitados para la atención y tratamiento de COVID-19 en 16 estados del país. Así, se dio respuesta a las necesidades de hidratación, principalmente del personal médico y oficiales de sanidad.

La IMCC estableció una alianza con empresas líderes de la industria de consumo para lanzar la iniciativa #MiTiendaSegura, a fin de promover los pequeños comercios locales y ayudar a los vendedores a mantener su negocios abiertos durante la contingencia.

En el terreno digital, la Industria impulsó a las tienditas digitales y minoristas para adaptarse a plataformas digitales, como Wabi, startup a la cual se unió para promover que los pequeños tenderos puedan fortalecer sus servicios, capacitarse y atender a sus clientes potenciales en el canal digital.

Crédito: cortesía IMCC

Por otro lado, habló de cadenas colaborativas que impulsan el consumo local, y cómo, de la mano de instituciones gubernamentales y privadas, integra prácticas de agricultura sustentable para mantener más de 100,000 empleos indirectos en el sector.

En la recta final del año, la IMCC y Coca-Cola presentaron ‘Unidos como nunca esta Navidad’, un cortometraje dirigido por el cineasta ganador del Óscar Taika Waititi. Además, la marca lanzó la bow bottle, una edición especial de Coca-Cola Original que permite transformar una botella de 600ml en el mejor regalo navideño, disponible en Ciudad de México.

La Industria Mexicana de Coca-Cola ha dejado en claro que la prioridad es seguir trabajando en acciones para hacer de México un mejor país, y confía en que sumando esfuerzos entre gobierno, sociedad y empresas será posible lograr mayores avances.

Las acciones positivas son parte esencial de este 2020 y, por esa razón, @SomosCocaCola colaboró en iniciativas que benefician a tenderos, pequeños comerciantes, misceláneas y tienditas. #HagamosEstoJuntos#ForbesAdvertorial pic.twitter.com/SKTi6tdawS — Forbes México (@Forbes_Mexico) December 15, 2020

