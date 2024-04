Harvey Weinstein: esto es lo que llevó a su condena por violación y por qué se anuló

En una sorprendente revocación de uno de los fallos más importantes del movimiento “MeToo”, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló este jueves la condena del deshonrado exproductor de cine Harvey Weinstein en 2020 por cargos de violación y agresión sexual, aunque aún se enfrenta una sentencia por cargos similares en Los Ángeles y podría ser juzgado nuevamente en NY.

El New York Times publicó un informe que detalla una serie de insinuaciones sexuales no deseadas por parte de Weinstein, incluido acoso y agresión sexual, hacia múltiples mujeres a lo largo de casi tres décadas, y fuentes dijeron al diario que Weinstein llegó al menos a ocho acuerdos para ocultar múltiples casos de abuso y que las empresas que cofundó, Miramax y Weinstein Company, encubrieron esas acusaciones.

Weinstein señaló al diario estadounidense que reconocía que su comportamiento pasado “ha causado mucho dolor” y dijo que estaba “tratando de hacerlo mejor”.

10 de octubre de 2017

Solo cinco días después, The New Yorker publicó otro informe explosivo, citando entrevistas con 13 mujeres que dijeron haber sido víctimas de Weinstein desde la década de 1990 hasta 2015, incluidas tres que dijeron que Weinstein las violó y cuatro que describieron incidentes de tocamientos no deseados.

La policía de Nueva York arrestó a Weinstein por cargos de violación y actos sexuales criminales, derivados de acusaciones hechas por la actriz Jessica Mann y la ejecutiva de marketing Lucia Evans, pero fue puesto en libertad bajo fianza en efectivo de un millón de dólares.

30 de mayo de 2018

El exproductor fue acusado formalmente por un gran jurado en NY de violación y actos sexuales criminales, y se declaró inocente de los cargos.

2 de julio de 2018

Los fiscales acusaron a Weinstein de dos cargos adicionales de agresión sexual depredadora y un cargo de acto sexual criminal, y aunque la víctima en cuestión no fue revelada de inmediato, más tarde fue identificada como Mimi Haley, exasistente de producción de Project Runway.

11 de octubre de 2018

Una de las acusaciones contra Weinstein, el cargo de sexo oral forzado derivado de acusaciones de Evans, fue desestimado después de que los fiscales dijeran que un detective principal ocultó información crítica que cuestionaba la acusación.

6 de enero de 2020

Weinstein fue acusado en Los Ángeles en un caso separado de violación y agresión sexual por acusaciones hechas por cuatro mujeres, cuyos nombres se mantuvieron en el anonimato. El exproductor se declaró inocente de los cargos.

6 de enero de 2020

Comenzó el juicio en Nueva York.

27 de enero de 2020

Haley testificó en NY que Weinstein la agredió por la fuerza después de que ella intentó rechazar sus insinuaciones sexuales en su apartamento de Manhattan en 2006, donde, según ella, Weinstein le practicó sexo oral sin su consentimiento.

31 de enero de 2020

Al subir al estrado, Mann testificó que Weinstein la violó en una habitación de hotel de la ciudad de NY en 2013, cuando tenía 27 años, y testificó que Weinstein le exigió que se acostara en una habitación de hotel de Los Ángeles donde, según ella, le practicó sexo oral, parte de lo que Mann describió como una serie de insinuaciones sexuales no deseadas.

24 de febrero de 2020

Weinstein fue declarado culpable por un jurado que lo encontró responsable de cometer un acto sexual criminal en primer grado y un cargo de violación en tercer grado; sin embargo, fue declarado inocente de otros dos cargos de agresión sexual depredadora, que conllevaba una pena máxima de cadena perpetua.

11 de marzo de 2020

Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión en su caso de Nueva York.

5 de abril de 2021

Apeló su condena, alegando que varias mujeres que testificaron contra él hicieron acusaciones que no eran relevantes para los cargos del caso, aunque un tribunal de apelaciones de Nueva York rechazó posteriormente la oferta y confirmó la condena de Weinstein.

10 de octubre de 2022

El juicio en Los Ángeles comenzó con la selección del jurado.

19 de diciembre de 2022

Un jurado de Los Ángeles lo encontró culpable de un cargo de violación y dos cargos de agresión sexual, derivados de acusaciones de una mujer anónima conocida como Jane Doe, quien lo acusó de violación forzada y cópula oral, así como de penetración sexual por parte de un objeto extraño.

Weinstein fue absuelto de un cargo de agresión sexual mediante restricción, de una mujer conocida como Jane Doe 2, mientras que el jurado quedó colgado de otros tres cargos después de nueve días de deliberación sobre acusaciones de mujeres conocidas como Jane Doe 3 y Jane Doe 4, identificada por sus abogados como Jennifer Siebel Newsom, esposa del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

10 de enero de 2023

El equipo legal de Weinstein apeló su condena por agresión sexual y violación de 2020 en Nueva York, solicitando que se anule la condena y que el exproductor de Hollywood sea acusado de un solo cargo de acto sexual criminal; los abogados argumentaron que el cargo de violación queda fuera del estatuto de limitaciones del estado y afirmaron que el proceso del juicio fue injusto porque los fiscales habían utilizado testimonios de mujeres cuyas acusaciones eran independientes de los cargos de NY.

23 de febrero de 2023

Weinstein fue sentenciado a 16 años de prisión en su caso de Los Ángeles, que se cumplirá “consecutivamente después” de su sentencia de 23 años en Nueva York, dictaminó la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Lisa Lench.

El Tribunal de Apelaciones de Nueva York, el más alto del estado, anuló la condena de Weinstein por violación y agresión sexual en 2020 en una votación de 4 a 3 este jueves por la mañana. El panel de jueces dictaminó que el juez que supervisó el trascendental caso de 2020 cometió un error crítico al permitir que los fiscales presentaran testigos que acusaron a Weinstein de agresión sexual a pesar de que sus acusaciones no estaban relacionadas con los cargos en cuestión.

Según el tribunal, esos testimonios constituían “pruebas de propensión”, una decisión celebrada por el abogado de Weinstein, Arthur Aidala, quien dijo al New York Times que el fallo era “no solo una victoria para el señor Weinstein, sino para todos los acusados ​​criminales en el estado de Nueva York”. Weinstein aún enfrenta 16 años de prisión por su caso en California.

Después del fallo de hoy, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ahora tiene la capacidad de solicitar otro juicio para Weinstein por cargos de violación y agresión sexual, aunque aún no ha indicado si su oficina lo solicitará.

