Sector construcción en México. El panorama rumbo a 2022

De acuerdo con Deloitte, el sector de construcción mexicano fue el tercero a nivel regional con la peor caída a raíz de la pandemia, con una contracción de 15%. En pleno camino hacia la recuperación económica, esta industria en México tiene nuevas oportunidades para fortalecerse.

Para las empresas de materiales de construcción, las oportunidades se incrementan tanto a nivel local como internacional, principalmente por los proyectos que continuarán en 2022 como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, proyectos establecidos en el Paquete Económico 2022.

Por su parte, a nivel internacional el reciente plan de infraestructura aprobado por el Senado de Estados Unidos por 1 billón de dólares -diseñado para potenciar el desarrollo de este país- representa una oportunidad significativa para las empresas mexicanas cuyo foco se encuentra en el mercado americano. En este sentido, y para maximizar su potencial, comparto las tendencias que estarán marcando su camino el próximo año:

1. Organizaciones centradas en el cliente

La satisfacción de los consumidores es prioridad en la gran mayoría de las compañías y, para el sector de la construcción esto no es la excepción. De acuerdo con SAP y Oxford Economics, 35% de las organizaciones de esta industria a nivel global tiene como prioridad incrementar la satisfacción de sus clientes. Pese a su relevancia, solamente 34% de éstas conocen a detalle el comportamiento de su target para poder cumplir con este objetivo.

2. Datos en tiempo real

La información en tiempo real permite a las compañías trabajar de forma fluida y conectar los procesos de negocios (finanzas, I+D, proveeduría, manufactura, entre otros) armoniosamente. Sin embargo, solo 20% de las empresas de construcción han implementado tecnologías a escala para alcanzar este objetivo.

En México destacan casos como el de Grupo Cementos de Chihuahua. El Informe “GCC: Improving Business Value for Customers and Operational Efficiencies for Employees” explica cómo la digitalización en el sistema de gestión de procesos le ha permitido avanzar hacia su objetivo de convertirse en la mejor empresa de cementos para 2025 en Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México). Gracias a esta innovación ha optimizado en 83% la ejecución de sus procesos de negocio.

3. Modelos de negocio sostenibles

La sostenibilidad será un enfoque cada vez mayor para las organizaciones de todas las industrias para cumplir con objetivos internos, satisfacer a los consumidores y estar en sintonía con las regulaciones. Más de dos tercios de las empresas del sector dicen tener un plan para reducir las emisiones de carbono.

Empresas como CEMEX son muestra de ello. A finales del año pasado, SAP identificó cómo las empresas mexicanas avanzan en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas apalancados por la innovación.

En el Informe “Tecnología, llave para el desarrollo sostenible”, fuimos testigos de cómo CEMEX gracias a nuestra tecnología ha podido desplegar proyectos en Europa que aboguen por la Economía Circular al visualizar, gestionar y analizar información que les permite reintegrar como espacios públicos las canteras utilizadas previamente.

Sin innovación, difícilmente las empresas de la industria de construcción lograrán atender los desafíos que se avecinan. De cara al cierre de año, mi llamado es para que más organizaciones, independientemente de su industria, identifiquen las oportunidades que tienen a su alcance cuando se cuenta con modelos de negocio basados en la innovación.