¿Adiós a la buena racha del turismo por fronteras abiertas? Destinos del mundo alistan batalla

Con la reactivación del sector turístico a nivel mundial tras la moderación de la pandemia de Covid-19, la competencia será más intensa para México, por lo que el país deberá ser más competitivo, aseveró Virginia Messina, vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Durante la pandemia, México gozó un gran auge de turismo al ser un país que a diferencia de otros destinos, nunca cerró sus fronteras.

El sector turístico en México en 2021 alcanzó un valor de 169,000 millones de dólares, lo que posicionó al país como la octava economía del turismo a nivel global.

“México es un destino turístico muy establecido, pero el día de hoy, (con la reactivación) su competencia es mucho mayor”, advirtió Messina este martes en una reunión con medios.

Te puede interesar: Empleo en el sector turismo se recupera en México en segundo trimestre

Hay países que están apostando por el turismo y están viendo de qué manera promoverse. Eso es algo en lo que México se tendría que enfocar, pues requiere mantener la promoción, expuso la vicepresidenta del Consejo, el cual representa a unas 200 de las empresas más grandes del sector turístico.

Algunos destinos y empresas están haciendo sus esfuerzos por atraer visitantes, pero a nivel federal no hay acciones al respecto.

Advierten enfoque inadecuado hacia el turismo

Mientras el sector turístico en México generará un 14% de empleos en el país, las autoridades no se enfocan en el sector, lamentó la vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

La funcionaria reconoció que el país tiene retos importantes como la inseguridad, que van por encima de una política turística.

“Pero estamos comprobando que el turismo es una fuente importante para la economía. No se debería descuidar porque de ser así es posible que nos coman el mandado”, alertó.

“No se ve bien que a nivel federal no haya una política, no haya apoyo al turismo y no haya promoción”, agregó.

Lee también: La industria de reuniones se reactiva… pero ya no es como antes

Virginia Messina, vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes.

Las estrategias necesarias

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, México no solo requiere una promoción de sus destinos, en la que participe el gobierno federal, también requiere una mayor inversión en infraestructura digital.

Lo anterior, debido a que será mejor para los viajeros la opción de trasladarse de forma multimodal, con todos los datos necesarios en su celular, y con la opción de utilizar diversos transportes.

Asimismo, los destinos en México deberán apostar por la sostenibilidad, toda vez que hay una crisis de cambio climático y de impacto al medio ambiente, y el consumidor preferirá una opción más sustentable, dijo Virginia Messina.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube