La industria de reuniones se reactiva… pero ya no es como antes

La industria de reuniones ha cambiado en los últimos 3 años, de acuerdo con especialistas.

Tras la pandemia, muchos congresos incluso no regresarán a como eran antes debido a la evolución del aprendizaje a distancia, consideraron de cara a la próxima edición de World Meetings Forum, a celebrarse del 29 de agosto al 1 de septiembre en Los Cabos, Baja California.

Los encuentros que sí volverán no tendrán el tamaño de antes, aunque darán mejores resultados, aseguran los especialistas. Acudirá menos gente, pero con más poder de decisión para cerrar negocios, refieren.

Asimismo, ahora en la industria de reuniones hay más aprecio por el ambiente. Se está castigando a los destinos que no tienen prácticas sostenibles para mitigar las emisiones que causan los viajes a los encuentros.

Son mejor calificados los destinos que demuestran acciones que afectan positivamente a las comunidades donde se realizan las reuniones, expusieron.

Así, de acuerdo con Eduardo Chaillo Ortiz, experto en el tema, más allá de la derrama en ocupación hotelera o de asientos de avión, hoy el poder de la industria de reuniones se mide en cómo transforma positivamente a las comunidades.

Hoy los alcances de la industria de reuniones también se vinculan con el conocimiento que se transfiere en estos eventos y la innovación, dijo.

También, expuso, por las posibilidades de inversión que se generan en las comunidades donde se realizan los encuentros, por lo que el legado de este sector en lo social, educativo y económico puede llegar a ser enorme.

De acuerdo con el especialista, la reactivación en esta rama económica ha caminado más rápido de lo que se preveía hace apenas un año: “La prisa por regresar a lo presencial no sólo estaba en la industria de reuniones, sino en aquellas que también se benefician de esta actividad”.

El ramo aporta entre 1.5 y 1.7 % del PIB mexicano, mientras la mitad de esa derrama recae en prestadores de servicios turísticos, y la otra mitad beneficia a empresas que no están consideradas en el ramo del turismo, como servicios audiovisuales, traductores, montadores y edecanes.

Para esta décima edición del World Meetings Forum, este martes, en videoconferencia, se anunció la participación de Martin Boyle, CEO de IAPCO (The International Association of Professional Congress Organisers); Senthil Gopinath, CEO de ICCA (International Congress and Convention Association), y Paul Vandeventer, presidente y CEO de MPI (Meeting Professionals International). También se reunirán los ministros de Turismo de Panamá, Costa Rica y República Dominicana para hablar de turismo responsable y sustentabilidad.

José Carlos Azcárraga, CEO de Grupo Posadas, dará una conferencia sobre el crecimiento y los desafíos actuales en el mercado.

Asimismo, el evento contará con actividades sociales y una carrera con causa.

De 2012 a 2022, World Meetings Forum ha propiciado 43,674 citas de negocio.

