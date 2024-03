Advierten ciberataques norcoreanos a empresas de equipos para fabricar semiconductores

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano advirtió este lunes de que ha detectado ciberataques norcoreanos contra empresas de equipamientos para la fabricación de semiconductores del Sur.

“Una organización de piratas informáticos norcoreanos atacó empresas cuyos servidores estaban conectados a internet y sacó a la luz puntos débiles” en materia de ciberseguridad, indica un comunicado publicado por el NIS, que asegura que se atacaron dos compañías diferentes en febrero y diciembre.

A la “compañía A” y “la compañía B” -el comunicado no identifica a las empresas ni al grupo de “hackers”- les robaron bocetos de diseños de productos y fotografías de sus instalaciones.

Principalmente utilizaron el método “LotL” (siglas en inglés de “living off the land”, “vivir de la tierra”)’, que no emplea el uso de archivos descargables con código malicioso y no es fácil de detectar, incluso usando herramientas de seguridad.

El NIS advierte en el comunicado que ha alertado a las empresas afectadas e insta al sector a ser especialmente precavido.

Con respecto a estos casos, el NIS cree que Pionyang “puede estar preparándose para producir sus propios semiconductores ante las dificultades para adquirirlos debido a las sanciones que pesan contra Corea del Norte y al aumento de su demanda debido al desarrollo de armas como satélites y misiles”, concluye el comunicado.

Con información de EFE.

